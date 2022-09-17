مصر.. تدهور الحالة الصحية للمحامى فريد الديب ونقله للمستشفى

تعرض المحامي المصري فريد الديب، يوم السبت، لوعكة صحية جديدة على خلفية إصابته بسرطان الدم، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة.

ونقل موقع جريدة “الأهرام” الرسمية على لسان زوجة المحامي أنه خلال المتابعة الدورية لحالته الصحية وتلقي العلاج، قرر الأطباء إدخاله المستشفى بعدما استدعت حالته ذلك.

تصريح زوجة الديب جاء بعدما تناقلت وسائل إعلام محلية خبر تدهور الحالة الصحية للمحامي الشهير الذي يعاني من سرطان في الدم.

يشار إلى أن فريد الديب قال خلال الترافع عن رجل الأعمال المصري حسن راتب، في قضية الآثار الشهيرة شهر مارس الماضي، إن حالته الصحية أجبرته على إعلان اعتزال الترافع في القضايا، والتفرغ لإعداد مذكرات النقض، وإدارة القضايا التي ستوكل إليه من داخل مكتبه.

وقال الديب، حينها، إنه لن يتنازل عن أي طلب من طلباته، وأنه من الممكن أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يقف فيها أمام المحكمة، مضيفًا: ”شرفت بشغلي والعمل في المحاماة لمدة 80 عامًا، وأعاني حاليا من مرض السرطان، وأريد أن أشعر أنني أديت واجبي“.

يذكر أن المحامي المصري فريد الديب أكد، يوم السبت 4 سبتمبر الجاري، تقدمه بمذكرة الطعن على حكم الإعدام الصادر بحق محمد عادل قاتل زميلته نيرة أشرف ذبحا أمام جامعة المنصورة، وهي القضية التي هزت الشارع المصري خلال الفترة الماضية.

وذكر المحامي في تصريح لـ“إرم نيوز“، حينها، أن هناك عدة أسباب وقصورا خلال المحاكمة تبطل حكم الإعدام الصادر بحق محمد عادل.

وكان آخر القضايا التي ترافع فيها فريد الديب، وشغلت الرأي العام قبل إعلانه تقديم مذكرة الطعن على حكم الإعدام عن قاتل نيرة أشرف، كانت الدفاع عن رجل الأعمال المصري حسن راتب، في القضية الشهيرة التي عرفت إعلاميا بـ“قضية الآثار الكبرى، والتي قضت فيها المحكمة بسجن راتب 5 سنوات فقط.