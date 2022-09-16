اختبار بسيط لمعرفة ما يجب تغييره في حياتك

هناك أوقات نشعر فيها بالتيه، فلا نعرف إلى أين نحن ذاهبون، ولا ندري إن كان الطريق الذي نسير فيه هو الطريق السليم.

ومن الطبيعي أن تساورنا الشكوك والمخاوف، لأننا جميعًا في النهاية نريد نفس الشيء: أن نكون أكثر سعادة.. ولعل هذا الاختبار يساعدك في العثور على المزيد من السعادة والسلام في حياتك.

ورغم أننا لا ندرك ما ينقصنا أو ما يجب علينا تغييره فإن لاشعورنا (عقلنا الباطن) يستطيع مساعدتنا وتوجيهنا.

ووفقًا لتقرير نشره موقع espritsciencemetaphysiques، يوم الجمعة، سيساعدك هذا الاختبار البسيط في تحديد ما الذي تحتاج لتغييره في حياتك، إذا كان هناك شيء يستحق الاهتمام، ويمكنك بعد ذلك أن تشكر عقلك الباطن لاحقًا.

ما أول شيء لاحظته؟

إذا لاحظت أكثر من شيء واحد، حاول أن تغلق عينيك وتركز على جانب واحد من الصورة.

ماذا تتذكر أكثر؟ احتفظ بهذه الإجابة لقراءة النتائج.

إذا لاحظت أولًا:

القفص

أحيانًا تشعر بالضياع، فالأمر وكأنك تدور في حلقة مفرغة وتحدث إلى حجارة صماء.

إنك تشعر وكأن شيئًا ما أو أن شخصًا ما يعيقك ويكبلك، لكنك لا تستطيع أن تحدد ما (أو من) يقف حاجزًا في طريقك.

توقف ولا تَدَع التأثيرات الخارجية تؤثر عليك كثيرًا، فالحياة حياتك أنت، وقد حان الوقت لتبدأ في العيش بالكيفية التي ترغب فيها. لذا، انزع السلاسل التي تقيدك، وانشر أجنحتك – لقد حان وقت التحليق.

الحطاب

لعلك في الحياة تتعامل مع المشاكل دون تردد، وكل المشكلات التي تعترض طريقك تجد حلولًا لها ولا تتطلب الكثير من التفكير، ولكن هذا السلوك يمكن أن تكون له عواقب غير سارة أو وخيمة.

ورغم أنك تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالك، فخير لك ألا تجد نفسك مضطرًا إلى الاعتذار كثيرًا.

فكّر قبل أن تتسرع، وتحلَّ بالصبر تجاه ما تلقيه الحياة عليك، فالحياة قصيرة، وإذا ركضت دون تحفظ ستفوتك بعض أفضل الأوقات الإيجابية.

الأشجار

الأشجار رمز حي للنمو والازدهار، لعلك تسعى إلى الحصول ممن تحبهم على المعرفة والمعلومات والإرشاد، فإن فعلت فأنت تنمو باستمرار كشخص.

أنت هنا تشتغل على أهداف محددة، وتشعر بتحسن عندما تكمل مهمة ما.

يجب أن تتعلم كيف تقدّر الأشياء الصغيرة في صمت بقدر ما تقدر الأشياء التي تعمل بجد من أجلها.

ومن المفيد والجيد أن تحركك وتحفزك طموحات، لكن حاول أن تتصرف فيها بحمة وألا تدعها تتحكم في حياتك.

المسار

يمثل المسار الحركة والتقدم والثقة، وهذا يعني أنك تثبت أفكارك على شيء معيّن، وترفض السماح لأي شيء يلهيك عن مسارك.

لقد حددت طريقك في وجهة معينة وليس عندك وقت لأي شيء آخر ولا يملك أي أحد أن يغير رأيك.

تذكر أنك لا تعيش هذه الحياة بمفردك، وأن هناك من يسلك طريقًا مشابهًا لطريقك.. دعهم يمشون بجانبك في مرحلة ما وستدرك مدى روعة اكتسابك لصديق يمكنك الوثوق به.