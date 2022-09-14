السعودية.. معلم رسم يثير الإعجاب بطريقة تدريسه

أشاد سعوديون بموهبة معلم تربية فنية دأب على توثيق طريقته المبدعة في تدريس طلابه مادة الرسم.

وحظي معلم مادة الرسم السعودي طارق السهلي، الذي يتابعه أكثر من 81 ألف متابع عبر حسابه في ”تويتر“، بمئات التعليقات خلال توثيقه حصة تعليمية.

ولم يثر السهلي الإعجاب بسبب موهبته في الرسم فقط، بل لإبداعه في كتابة الخط العربي وطريقته الفنية في تقسيم السبورة كذلك.

ويوثق معلم التربية الفنية بعضا من حصصه في العادة عبر حساباته في مواقع التواصل، والتي يبدأها غالبا بكتابة طبيعة الموضوع والمادة بخط بديع مع حفاظه على التشكيل، قبل أن يقوم برسم خط فاصل بين الكتابة والرسمة المختارة في كل مرة.

واللافت أن طارق السهلي تمكن كذلك من حصد الإعجاب بطريقة رسمه الخط الفاصل بشكل دقيق ومستقيم بيده فقط، دون الاستعانة بمسطرة.

وعلق متابع بالقول ”بارك الله في أهل المدينة وفيك يا فنان.. منظر السبورة وحده بتقسيمته بالخط بالألوان طبعا ده غير الإبداع في الرسم يشرح القلب ويفتح النفس للتعلم“.

وعبرت متابعة عن إعجابها ”ما شاء الله.. اللهم بارك له وفيه. الخط المستقيم لو رسم بمسطرة ما طلع بهذه الاستقامة ما شاء الله. الخط والرسم والإتقان واهتمام الطلاب الواضح لأنهم يرون نموذجاً لما يجب أن يكون. ويمسح الرسم بكل أريحية لأنه يعلم أن النهر لا ينضب بارك الله فيه. احترامي وتقديري“.

وكتب ”أبو فهد“: ”لا تجد نفسك إلا أن تصفق وتقف احتراماً لمثل هذا المعلم المبدع“.

وقال ذاكر بلعريان ”ماشاء الله تبارك الله. ندرس عندك بعد التقاعد إن شاء الله.. محو أمية“.