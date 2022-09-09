بريطانيا.. سحابة على "شكل" الملكة إليزابيث بعد إعلان وفاتها

نشرت وسائل إعلام بريطانية، صورًا تداولها مواطنون تظهر سحابة على ”شكل“ الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، بعد إعلان وفاتها.

ووفق ما نشرت صحيفة ”مترو“ الشعبية، يوم الجمعة، فإن عددًا كبيرًا من المواطنين شاهدوا صور السحابة التي تم تداولها، وأظهرت رأس الملكة الراحلة وخلفها كان ضوء الشمس واضحا.

وقالت الصحيفة إن ”السيدة البريطانية ليان بيثيل، فوجئت أثناء قيادتها السيارة عبر تيلفورد في ويست ميدلاندز مع ابنتها لاسي، 11 عامًا، عندما شاهدت سحابة رأت فيها صورة الملكة بقبعتها المشهورة التي يعرفها الجميع“.

ونشرت بيثيل بوستًا على ”فيسبوك“، يقول: ”فيما كنت أقود سيارتي إلى المنزل، بدأت لاسي تصرخ مذعورة: يا إلهي !! ثم أشارت إلى هذه الصورة التي تظهر في السحابة. ”إنها الملكة. ارقدي في سلام“.

وأضافت الصحيفة أن ”الصورة المنشورة حظيت بالاهتمام الفوري على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة“ قبل أن تنتشر خارجا.

وكان قصر باكنغهام، أعلن مساء الخميس، وفاة ملكة بريطانيا، عن عمر ناهز 96 عاما، بعد تعرضها لأزمة صحية أنهت حياتها.

وتولت إليزابيث الثانية الحكم بتاريخ 6 شباط/فبراير من العام 1952، وتم تتويجها بتاريخ 2 حزيران/ يونيو عام 1953، واستمرت في الحكم حتى وفاتها.

وبوفاتها يتم إسدال الستار على أطول فترة حكم في تاريخ بريطانيا، حيث حكمت بتاجها رمزيا 4 دول تابعة للمملكة المتحدة.