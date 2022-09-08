العُمانيون يودعون الملكة إليزابيث الثانية بطريقتهم الخاصة

قوبل الإعلان عن وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، مساء اليوم الخميس، بمشاعر حزن خاصة بين العمانيين، حيث مثلت الراحلة لسنوات طويلة مع سلطان البلد الخليجي الراحل عام 2020، قابوس بن سعيد، ثنائياً فريداً.

فبرحيل الملكة إليزابيث الثانية تكون قد أمضت 70 عاماً في حكم بريطانيا، بينما أمضى السلطان الراحل قابوس أكثر من 5 عقود في عرش سلطنة عمان، ليشكلا حالة خاصة في الحكم، إذ لم يسبق لأي عاهل بريطاني أو سلطان عماني أن تولى العرش لهذه الفترة الطويلة.

ووجدت تلك الخصوصية صداها في تدوينات العمانيين بمواقع التواصل الاجتماعي حتى قبل إعلان الوفاة، إذ ساد القلق ساعات نهار اليوم الخميس كله بعد توارد أنباء تدهور صحة الملكة البريطانية قبل إعلان وفاتها رسمياً عن عمر 96 عاماً.

ونشر بدر سيف الحبسي مقطع فيديو قديما يجمع الملكة إليزابيث الثانية بالسلطان قابوس، وكتب معلقاً قبل إعلان الوفاة الرسمي ”#الملكة_اليزابيث إذا سقط جسر لندن فإن البروتوكول الثاني سيسقط بعد السلطان قابوس طيب الله ثراه.، لأن العالم لم يشهد مثلهما في البروتوكول“.



ونشرت مغردة عمانية تدعى أزهار صورتين للسلطان قابوس والملكة الراحلة، وكتبت ”عند وفـاته (السلطان قابوس) قالت (حزني عمـيق لـ رحيل قابـوس الملهـم الصديق) #قابوس_في_قلوبنا #الملكة_اليزابيث“.



وقال الرحال محمد الميموني في سياق مشابه: ”برحيلها ينهار القطب الثاني لفخامة البروتوكول بعد قابوس“.



فيما علق الأكاديمي العماني يعقوب الحامدي بالقول: ”تقول الملكة الراحلة عن السلطان قابوس طيب الله ثراه: (كان مصدر إلهام للجميع، كما أنه كان ملتزما بالسلام والتفاهم بين الأمم وبين الأديان)“.



وكتب مدون تحت لقب ”قابوسي“ يقول: ”٩٦ عامًا في حب عُمان #الملكة_إليزابيث #أعز_الرجال_وأنقاهم #قابوس_بن_سعيد“.



ودعا مدون يكتب بلقب ”العنيد“ لتنكيس الأعلام في السلطنة قائلاً: ”نتمنى من حكومتنا الرشيدة تنكيس الأعلام في البلاد كما نكست لندن في وفاة السلطان قابوس رحمه الله #وفاة_الملكة_اليزابيث“.



وتولى السلطان قابوس مقاليد الحكم في الـ23 من شهر يوليو/تموز عام 1970، واستمر بمنصبه حتى وفاته في شهر يناير/كانون الثاني عام 2020، ليخلفه السلطان هيثم بن طارق.

وعندما تولى السلطان قابوس سدة الحكم ليكون ثامن سلاطين أسرة البوسعيد كان من أصغر حكام العرب والعالم حينها، إذ كان في الثلاثين من عمره، بينما توفي في الثمانين من عمره.

بينما اعتلت الملكة إليزابيث الثانية العرش في الـ6 من شهر شباط/فبراير 1952، وهي في سن الـ25 عامًا بعد وفاة والدها الملك جورج السادس، وهي أرملة منذ رحيل زوجها الأمير فيليب في شهر نيسان/أبريل 2021، قبل بلوغه عامه المئة بقليل.