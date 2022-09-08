الأمم المتحدة: تحقيق المساواة بين الجنسين يحتاج لـنحو 300 عام

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعربت الأمم المتحدة الأربعاء عن أسفها لكون تحقيق المساواة بين النساء والرجال لا يزال يحتاج إلى نحو 300 عام في ظل استمرار وجود قوانين تمييزية وتفاوت في تولي مواقع المسؤولية وفي المستوى المعيشي، ولاحظت أن الأزمات الحالية ”فاقمت“ الفوارق بين الجنسين.

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ورأت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة أن ”سد الثغرة في الحماية القانونية وإزالة القوانين التمييزية سيستغرقان ما يصل إلى 286 عاما“ استنادا إلى ”الوتيرة الحالية للتقدم“.

وتوقعت الوكالتان أن ”يستغرق تمثيل المرأة على قدم المساواة في مناصب السلطة والقيادة في مكان العمل 140 عاما“، وأن ”يستلزم تحقيق التمثيل المتساوي في البرلمانات الوطنية ما لا يقل عن 40 عاما“.

وهذه التوقعات بعيدة جدا عن الموعد الذي حددته أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين وهو عام 2030.

واعتبرت الوكالتان أن ”التحديات العالمية كجائحة ”كورونا“ وعواقبها، والنزاعات العنيفة، والتغير المناخي والمواقف السلبية في شأن صحة المرأة وحقوقها الجنسية والإنجابية تفاقم التفاوتات بين الجنسين“.

وأشار البيان إلى أن عدد النساء والفتيات اللواتي يعشن في ظل فقر مدقع بأقل من 1,90 دولار في اليوم سيبلغ نحو 383 مليونا بحلول نهاية العام، مقارنة بـ 368 مليون رجل وفتى، منبهة إلى تحول مقلق في شأن مساعي الحد من الفقر.

وأفادت بأن عدد النساء والفتيات النازحات قسرا بات أكبر من أي وقت مضى إذ بلغ 44 مليونا في نهاية 2021، وتعيش أكثر من 1,2 مليار امرأة وفتاة في سن الإنجاب في بلدان تفرض قيودا على الإجهاض.

ونقل البيان عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث قولها ”من الضروري أن نجتمع الآن على الاستثمار من أجل النساء والفتيات بغية معاودة التقدم وتسريعه“.

وأضافت أن ”البيانات تظهر بلا شك تراجعات في حياتهن، فاقمتها الأزمة العالمية – سواء في ما يتعلق بالدخل أو الأمن أو التعليم أو الصحة.. وكلما استغرقنا وقتا أطول لتغيير هذا الاتجاه، زادت التكلفة بالنسبة إلينا جميعا“.