مصر.. "قواعد تنظيمية" لإلزام "نتفليكس" و"ديزني" بقيم المجتمع

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، يوم الأربعاء، إلزام منصات المحتوى الإلكتروني العالمية بـ“أعراف وقيم المجتمع“.

وقال المجلس في بيان، إنه ”قرر إصدار قواعد تنظيمية وتراخيص لمنصات المحتوى الإلكتروني، مثل ”نتفليكس“ و“ديزني“.

ولفت إلى أن ”القواعد التنظيمية تشمل التراخيص والتزام المنصات المشار إليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة“.

وحذر البيان من أنه ”سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي منصة في حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع“.

وأشار إلى أن ”هناك زيادة كبيرة في أعداد المشتركين بمنصات المحتوى الإلكتروني في مصر، خلال الفترة الماضية“.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، طالبت منصة ”نتفليكس“، الثلاثاء، بإزالة محتوى يتعارض مع ”القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية“، بما في ذلك محتوى موجه للأطفال.

وأفاد بيان صادر عن المجلس بأن لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني فيه، عقدت اجتماعًا لمناقشة ”ما لوحظ في الفترة الأخيرة من قيام منصة نتفليكس ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول المجلس والذي يتعارض مع المبادئ الإسلامية والمجتمعية“.

وأضاف أنه ”تم التواصل مع منصة نتفليكس لإزالة هذا المحتوى بما فيه الموجه للأطفال والالتزام بالأنظمة“.

وتابع أن ”الجهات المعنية ستتابع مدى التزامها، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة“.