إجراءات بسيطة

مروة القيسي

رشيد بويديوة

هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال
أظهر المزيد

منوعات

"طفل خميس مشيط" يخطف الأنظار بعد حمله حقيبتي شقيقتيه
تاريخ النشر: 07 سبتمبر 2022 7:17 GMT
تاريخ التحديث: 07 سبتمبر 2022 7:25 GMT

"طفل خميس مشيط" يخطف الأنظار بعد حمله حقيبتي شقيقتيه

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، صورة طفل سعودي يُدعى مشعل بدر الشهراني، وهو يحمل حقيبتي شقيقتيه على ظهره. وأظهرت الصورة الطفل برفقة شقيقتيه

+A -A
المصدر: فريق التحرير

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، صورة طفل سعودي يُدعى مشعل بدر الشهراني، وهو يحمل حقيبتي شقيقتيه على ظهره.

وأظهرت الصورة الطفل برفقة شقيقتيه نورة وسارة، بينما حمل على ظهره حقيبتيهما المدرسيتين إضافة لحقيبته، معبرين عن إعجابهم بسلوكه.

2022-09-Fb-9qThWYAYj59V

وأثارت الصورة إعجاب مستخدمي مواقع التواصل، الذين ما لبثوا أن صاغوا الكلمات والأشعار بالطفل، معتبرين أنه مثال الأخ المسؤول.

2022-09-الشهراني

وبدوره، وجه محافظ خميس مشيط، خالد بن مشيط، بتكريم الطفل الشهراني.

2022-09-مشعل5

وبحسب صحيفة ”عكاظ“ المحلية، سيتم تكريم الطفل، البالغ من العمر 9 سنوات، اليوم الأربعاء، في مبنى محافظة خميس مشيط.

كما انهالت العروض والهدايا على الطفل الشهراني وعائلته، إذ قدم عدد من المدارس الخاصة منحا للطفل وشقيقتيه للدراسة فيها.

2022-09-Fb_k-WyXkAAVVni

2022-09-مشعل7

كما قدمت محلات، مثل: محلات العصائر، ومكتبات القرطاسية، عروضا مجانية للطفل وشقيقتيه، فيما خصص أحد المطاعم طاولة VIP وعشاء مجانا للطفل وعائلته.

2022-09-مشعل6

2022-09-مشعل4

2022-09-مشعل3

وسارع أحد المحلات لتقديم كاميرات مراقبة لمنزل عائلة الطفل مشعل، وأيضا هدية له.

2022-09-FcAEqR5WQAQ4-PZ

بينما عرض أحد المنتجعات على الطفل وعائلته، يوما مجانيا للإقامة فيه.

2022-09-مشعل

ويدرس الطفل مشعل في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة ابن النفيس، بينما تدرس شقيقتاه وتدعيان نورة وسارة، في الصف الأول الابتدائي في المدرسة الـ52 للبنات.

وكان مشعل الشهراني حمل حقيبتي شقيقتيه بعد خروجهما من المدرسة، في أثناء الزحام المروري.

وقال محافظ خميس مشيط لـ“عكاظ“ إن ”الطفل مشعل سطّر أروع الأمثال في مساعدة أختيه، وكان يتقمص دور المسؤول الأول عنهما رغم صغر سنّه“.

وبدوره، كشف مصدر للصحيفة أن والد الطفل اعتاد أن يحمل حقيبة ابنه مشعل بعد خروجه من المدرسة؛ ما زرع فيه مثل هذا السلوك.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play