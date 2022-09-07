"طفل خميس مشيط" يخطف الأنظار بعد حمله حقيبتي شقيقتيه

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، صورة طفل سعودي يُدعى مشعل بدر الشهراني، وهو يحمل حقيبتي شقيقتيه على ظهره.

وأظهرت الصورة الطفل برفقة شقيقتيه نورة وسارة، بينما حمل على ظهره حقيبتيهما المدرسيتين إضافة لحقيبته، معبرين عن إعجابهم بسلوكه.

وأثارت الصورة إعجاب مستخدمي مواقع التواصل، الذين ما لبثوا أن صاغوا الكلمات والأشعار بالطفل، معتبرين أنه مثال الأخ المسؤول.

هذه الصورة ..

تقول لنا أن وراء هذا الطفل ( الرجل ) أسرة نجحت في غرس #الحب وتعزيز المسئولية ومنح الثقة المبكرة وبهذا التصرف العفوي ترجم هذا الطفل قيمة الأخت ودور الأخ تجاهها أقر الله به عين والديه ، وهنيئًا لمجتمعنا بهذه الصور المشرقة.#رساله_lليوم #فينا_خير #طفل_خميس_مشيط pic.twitter.com/eM2v2RxcFa — ضيف الله الحربي (@daifallhnafa) September 7, 2022

وبدوره، وجه محافظ خميس مشيط، خالد بن مشيط، بتكريم الطفل الشهراني.

وبحسب صحيفة ”عكاظ“ المحلية، سيتم تكريم الطفل، البالغ من العمر 9 سنوات، اليوم الأربعاء، في مبنى محافظة خميس مشيط.

كما انهالت العروض والهدايا على الطفل الشهراني وعائلته، إذ قدم عدد من المدارس الخاصة منحا للطفل وشقيقتيه للدراسة فيها.

كما قدمت محلات، مثل: محلات العصائر، ومكتبات القرطاسية، عروضا مجانية للطفل وشقيقتيه، فيما خصص أحد المطاعم طاولة VIP وعشاء مجانا للطفل وعائلته.

وسارع أحد المحلات لتقديم كاميرات مراقبة لمنزل عائلة الطفل مشعل، وأيضا هدية له.

بينما عرض أحد المنتجعات على الطفل وعائلته، يوما مجانيا للإقامة فيه.

ويدرس الطفل مشعل في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة ابن النفيس، بينما تدرس شقيقتاه وتدعيان نورة وسارة، في الصف الأول الابتدائي في المدرسة الـ52 للبنات.

وكان مشعل الشهراني حمل حقيبتي شقيقتيه بعد خروجهما من المدرسة، في أثناء الزحام المروري.

وقال محافظ خميس مشيط لـ“عكاظ“ إن ”الطفل مشعل سطّر أروع الأمثال في مساعدة أختيه، وكان يتقمص دور المسؤول الأول عنهما رغم صغر سنّه“.

وبدوره، كشف مصدر للصحيفة أن والد الطفل اعتاد أن يحمل حقيبة ابنه مشعل بعد خروجه من المدرسة؛ ما زرع فيه مثل هذا السلوك.