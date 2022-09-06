مطالبات بمنع محتوى "نتفلكس" في دول الخليج بسبب مسلسل "Sandman"

أثار عرض مسلسل ”Sandman“ (رجل الرمل) على شبكة ”نتفلكس“ موجة من الغضب وصلت للمطالبة بإزالة محتوى الشبكة من دول الخليج العربي.

وطالب السعودي عبدالله الخريف مسؤولي الإعلام الإلكتروني في دول الخليج بإزالة المحتوى الذي تضمنه مسلسل ”Sandman“ المشجع للشذوذ والمثلية والترويج لأفكار ضد قيم المجتمع.

ووصف الخريف، وهو مهتم بإثراء المحتوى العربي وترجمة الأخبار العالمية، مسلسل ”Sandman” بالمقرف الذي تحورت قصته الأصلية لمثلية“.

وتفاعل مغردون على تويتر مع تغريدة الخريف مطالبين بمقاطعة الشبكة بسبب المسلسل الذي احتوى على مشاهد إباحية وشذوذ جنسي.

وبلغت ميزانية مسلسل ”The Sandman“ ما يقارب 165 مليون دولار بنحو 15 مليون دولار للحلقة الواحدة.

وتنهض أحداث مسلسل ”The Sandman“ المستوحى من القصص المصورة التي كتبها نيل جايمان، التي تحمل الاسم نفسه، على بناء عوالم مليئة بالأحلام والسحر والكوابيس.

وتدور أحداث المسلسل في عالم تتحكم فيه ظواهر مثل الأحلام والموت والرغبة، ووفقا لحكاية العمل، ففي عام 1916، دريم ملك الأحلام وواحد من السبعة الخالدين، تم القبض عليه في طقوس غامضة. بعد احتجازه لمدة 105 سنوات، هرب دريم وشرع في استعادة النظام لمملكة الأحلام.