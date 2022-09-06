اكتشاف كنز مدفون بين النفايات في منزل ببريطانيا

حصل زوجان بريطانيان على مبلغ مالي كبير خلال مشاركتهما في برنامج تلفزيوني، بعد اكتشاف ”غير عادي“ من قبل خبراء المقتنيات في نفايات منزلهما.

وشارك الزوجان فيك وجانيت، في برنامج ”المال في القبو“ في حلقة الليلة الماضية؛ لمعرفة قيمة النفايات التي احتفظوا بها في قبو منزلهما.

وأصيب خبراء المقتنيات الثمينة بالذهول أثناء فحص النفايات عندما وجدوا عددًا من الأوراق النقدية النادرة بيضاء اللون.

وحققت تلك الأوراق عند بيعها في غرفة المزاد ضمن عرض البرنامج رقمًا قياسيًا، إذ بلغت قيمتها 51489 جنيهًا إسترلينيًا، ما يعادل نحو ”59697 دولارًا أمريكيًا“.

وبحسب صحيفة ”دايلي ميرور“ البريطانية، فإن رئيس جمعية الأوراق المالية المصرفية الدولية ”IBNS“، هو الذي اشترى هذه الأوراق النقدية.

وعبر ديفيد فيرغوس، مثمن المقتنيات النادرة، عن سعادته بهذا الاكتشاف والذي اعتبره لا يصدق.

وقال فيرغوس: ”إن العثور على ورقة نقدية بيضاء، بهذا العدد الكبير، من فئة 5 – 10 جنيهات إسترلينية من بنك إنجلترا أمر غير معتاد، ولم يسمع به أحد، ولم أصادف خلال عملي مثل هذا من قبل“.

وبدوره، أوضح الزوج فيك خلال حديثه في البرنامج، أنه عثر على هذه الأوراق النقدية قبل 32 عامًا، عندما كان يشتري منزله في مدينة بيمينستر البريطانية آنذاك.

وقال فيك: ”بينما كنا نعيد ترتيب المنزل صادف أنني مشيت أسفل الدرج وكانت هناك حفرة وبداخلها لوح صفيح، يحتوي على الأوراق النقدية“.

ويخطط الزوجان السعيدان بهذا الاكتشاف الآن لإنفاق جزء من هذه الأموال، في رحلة بحرية مع العائلة.

ومن جهتها، قالت الزوجة جانيت، خلال حديثها في البرنامج: ”لم أتوقع قط أن تجلب هذه الأوراق المالية مبلغًا ماليًا كبيرًا عند بيعها في المزاد، فقد كنا قبل ذلك يائسين من جمع بعض المال للخروج في رحلة مع العائلة، والآن يمكننا ذلك، وحفظ باقي الأموال في مدخرات التقاعد“.

يذكر أن برنامج ”المال في القبو“، يذاع على الشبكة التلفزيونية البريطانية القناة ”5“، حيث يقدم خلال عروضه كيفية مساعدة الناس على اكتشاف الكنوز المخفية في منازلهم، وبعدها يساعدهم في بيعها بمزاد.