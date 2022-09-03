هل يؤثر العمل من المنزل على رجولة الأزواج؟

تبنت العديد من الشركات خلال الأعوام الأخيرة، التي شهدت جائحة كورونا وتداعياتها، نظام العمل من المنزل، وهو ما أجبر الأزواج عن غير قصد على نمط حياة مختلف عن السابق.

وأظهرت دراسة جديدة للآباء الذين لا يزورون المكتب بانتظام، أن الأمهات غالبًا ما ينتهي بهن الأمر في رعاية الأطفال، في حين أن الآباء يفعلون ذلك بدرجة أقل.

ويُعتقد أن السبب في ذلك هو استخدام الأمهات لترتيبات العمل المرنة لجدولة المزيد من المسؤوليات المنزلية. ومع ذلك، يشير باحثو جامعة إسيكس وجامعة كنت إلى أن الآباء العاملين في المنزل يخشون أنهم قد ”يفقدون رجولتهم“ إذا قاموا بمهام روتينية أكثر.

ويقول البروفيسور هيجونغ تشونغ المشارك في الدراسة: ”لا تغير ترتيبات العمل المرنة الافتراضات المعيارية بين الجنسين أو ديناميكيات القوة المتعلقة بمن يجب أن يقوم بالأعمال المنزلية ورعاية الأطفال، ولكنها يمكن أن تزيل بعض القيود المتعلقة بالعمل التي ربما تمنع الأمهات من القيام بكل من العمل المدفوع والمنزلي“.

وقام الباحثون في الدراسة بتحليل بيانات للأسرة في المملكة المتحدة، والتي شملت 1694 من الآباء والأمهات الذين كانوا في العمل ولديهم طفل واحد على الأقل أقل من 12 عامًا.

وسجل هذا عدد الأعمال المنزلية الروتينية، مثل شراء الطعام والطهي والتنظيف والغسيل، وكان كل مشارك مسؤولًا عنها، وعدد الساعات التي استغرقتها.

كما أشارت إلى ما إذا كان الأب أو الأم أو كلا الوالدين مسؤولين بشكل رئيسي عن رعاية الأطفال، وما إذا كان العمل في المنزل أو نظام ساعات العمل المرنة متاحًا أو يستخدمه أي من الوالدين.

وحددت الدراسة أن المرونة هي المكان الذي يعمل فيه الموظف لعدد محدد من الساعات في الأسبوع أو اليوم ولكن يتمتع بحرية تعديل أوقات البدء والانتهاء.

وبينما تم جمع البيانات من عام 2010 إلى عام 2016، فمن المرجح أن تكون النتائج أكثر صحة الآن بعد أن أصبح المزيد من الأشخاص يعملون من المنزل بعد جائحة كورونا.

وتم تعديل الأرقام لمقارنة الأشخاص من نفس الدخل ومستوى التعليم والعرق والعمر والحي، بحيث يمكن عزل تأثير العمل من المنزل على رعاية الأطفال والأعمال المنزلية.

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة ”العمل والتوظيف والمجتمع“، أن النساء يقضين ما معدله 13.4 ساعة في الأعمال المنزلية أسبوعيًا، بينما يقضي الرجال 5.5 ساعة، وذكرت 54% من الأمهات أنهن مسؤولات بشكل رئيسي عن رعاية الأطفال.

وخلص الباحثون إلى أن الآباء في المهن ذات الدخل المرتفع كانوا أكثر عرضة لاستخدام ترتيبات العمل المرنة من أولئك الذين يعملون في وظائف منخفضة الدخل.

وعندما يعمل الآباء من المنزل، فإن احتمالية إبلاغهم بأنهم يشاركون رعاية الأطفال تبلغ النصف مقارنة بمن لا يستطيعون العمل من المنزل، وفق الدراسة.

وتوصلت الدراسة إلى أن القواعد المتعلقة بالجنس (ذكر أم أنثى) قد تمنع الرجال من استخدام ترتيبات العمل المرنة لتحمل المزيد من مسؤوليات رعاية الأطفال والأعمال المنزلية؛ قد يخشى الرجال فقدان هويتهم الذكورية والعامل المثالي.

ولكن عندما تعمل الأمهات من المنزل، كان من المرجح أن يقلن مرتين أنهن مسؤولات بشكل أساسي عن رعاية الأطفال، وبالتالي الحفاظ على ”التقسيم التقليدي“.

ويُعتقد أن السبب في ذلك هو أن العمل من المنزل أزال بعض القيود التي منعتهم من تولي عمالة منزلية غير مدفوعة الأجر إلى جانب عملهم أثناء تواجدهم في المكتب.

وأضاف البروفيسور تشونغ: ”إن العمل من المنزل والكثير من التحكم في الجدول الزمني يزيد من مشاركة الأمهات في الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال، وخاصة في الوظائف ذات الدخل المنخفض؛ مما يؤدي إلى تقسيم أكثر تقليدية للأعمال المنزلية ورعاية الأطفال“.

وأوضح: ”كان العكس صحيحًا بالنسبة للنساء في المهن ذات الدخل المرتفع، حيث كان العمل من المنزل مرتبطًا باحتمالية أعلى قليلًا من مشاركة الأزواج في مسؤوليات رعاية الأطفال“.