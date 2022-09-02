مواطن سعودي يروي تجربته النادرة مع الزواج من 53 امرأة (فيديو)‎‎

روى مواطن سعودي تجربة فريدة ونادرة له مع الزواج من 53 امرأة خلال حياته في قائمة مرشحة للمزيد من النساء في السنوات المقبلة.

وكان أبو عبدالله في مجلس رجال يحث القادرين على الزواج لعدم التردد بالارتباط مع أكثر من امرأة واصفاً إياهم بالشجعان، عندما كشف عن عدد زيجاته.

وقال الرجل الذي يبدو في نهاية مرحلة متوسط العمر، إنه تزوج 53 مرة، وبينهن ابنة أحد الحاضرين في الجلسة.

وأوضح أبو عبدالله أن أطول زواج استمر لمدة 25 عاماً بينما استمر أقصر زواج لمدة شهرين فقط.

ولم يوضح الرجل عدد أولاده من كل تلك الزيجات التي تعد رقماً قياسياً قلما يصله رجل في العالم.

وتداول مدونون سعوديون كثر، مقطع الفيديو لصاحب الزيجات العديدة، وسط تعلقات منتقدة في الغالب رغم وجود بعض المؤيدين لتلك التجربة.

وقال حمود العبري، وهو أكاديمي سعودي يحمل شهادة الدكتوراه في علم النفس، معلقاً على تجربة مواطنه مع الزواج ”شايب يفتخر أنه تزوج في حياته 53 فتاة ولا يعلم أن هذا الفخر مزيف ووهمي ونتج عنه 49 مطلقة وتدل على تدني المروءة وارتفاع الشخصية النرجسية“.

شايب يفتخر أنه تزوج في حياته 53 فتاة ولا يعلم أن هذا الفخر مزيف ووهمي ونتج عنه 49 مطلقة وتدل على تدني المروءة وارتفاع الشخصية النرجسية. — د. حمود العبري (@EmoFree) September 2, 2022

فيما كتب القانوني السعودي عبدالله بن فهد معلقاً ”وين الشجاعة في أني أتزوج بنات خلق الله وأطلقهم؟ الزواج له قدسية يا عالم، إذا أقبلت عليه ضروري تعرف أن هذه العلاقة مفترض ما تكون عابرة وتستمر طول العمر. السؤال هو كيف استطاع أن يتزوج ٥٣ امرأة و ولا مره تزوج و كان على نية أنه يوماً ما بيطلق او بينفصل عن البنت. شيء عجيب حقيقةً“.

وين الشجاعة في أني أتزوج بنات خلق الله وأطلقهم؟ الزواج له قدسية يا عالم، إذا أقبلت عليه ضروري تعرف أن هذه العلاقة مفترض ما تكون عابرة و تستمر طول العمر. السؤال هو كيف استطاع أن يتزوج ٥٣ امرأة و ولا مره تزوج و كان على نية أنه يوماً ما بيطلق او بينفصل عن البنت. شيء عجيب حقيقةً. — عبدالله بن فهد (@Ab_Bin_Fahad) September 2, 2022

واختار الصحفي السعودي خالد الجارالله الإشارة لتعامله مع زوجاته، وقال ”إن كان صادقاً وليس مازحاً فيما زعم بأنه (تزوج 53 مرة)! فهذا يقتضي أنه طلق منهم أو خُلع 48 مرة على الأقل! تُرى شاهدات له أو عليه؟!“.

إن كان صادقاً وليس مازحاً فيما زعم بأنه

"تزوج 53 مرة"!

فهذا يقتضي أنه طلق منهم أو خُلع

48 مرة على الأقل!

تُرى شاهدات له أو عليه؟! https://t.co/RZwU9sULG6 — خالد الجارالله (@kjarallah) September 2, 2022

وفي خضم نقاش واسع شارك فيه سعوديون من الجنسين حول تلك التجربة النادرة مع الزواج، قالت فجر عبر تويتر ”واللي يتزوج بنية الطلاق مايجوز خير ان شاء الله تزوج 53 مرة وتطلق بنات الناس مب لعبة عندك قدرة تفتح 4 بيوت وتعزهم وترزهم وتسعدهم وتعطيهم حقهم كامل الله يقويك هذا حدك فقط، لكن تتزوج وتطلق وين حنا فيه.. عشنا وشفنا“.

واللي يتزوج بنية الطلاق مايجوز خير ان شاء الله تزوج ٥٣ مرة وتطلق

بنات الناس مب لعبة

عندك قدرة تفتح ٤ بيوت وتعزهم وترزهم وتسعدهم وتعطيهم حقهم كامل الله يقويك هذا حدك فقط

لكن تتزوج وتطلق وين حنا فيه

عشنا وشفنا 🤷🏻‍♀️ — 🌸فجر🇸🇦 (@ehsass4) September 2, 2022

وكان الشاعر عبدالعزيز آل حمد، أحد سعوديين قلائل لم يعترض على زيجات أبو عبدالله، وقال ”الرجل القادر على النفقة من حقه التعدد هذا شرع الله وهذا هو الحل المناسب للعنوسة، اما الغير قادر يقضب ارضة الدنياء صارت صعبة والامور مختلفة“.

الرجل القادر على النفقة من حقه التعدد هذا شرع الله وهذا هو الحل المناسب للعنوسة اما الغير قادر يقضب ارضة الدنياء صارت صعبة والامور مختلفة — ﮼ عَبْدالعَزِيز آل حَمَدَ (@Sub625) September 2, 2022

وتبيح تفسيرات علماء الدين للشريعة الإسلامية في غالبية بلدان العالم الإسلامي الارتباط من أربع زوجات في الوقت ذاته، بينما يلجأ الرجال الراغبون بالزواج من نساء أخريات بتطليق إحدى تلك الزوجات الأربع لتزوج امرأة جديدة.

وتراجع عدد الأزواج المرتبطين بأكثر من امرأة في السعودية والعالم العربي والإسلامي مع انتشار أنماط حياة معاصرة والعيش بمنازل صغيرة وارتفاع تكاليف الحياة ومتطلبات الإنجاب والتعليم والصحة والتنقل.