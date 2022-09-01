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منوعات

مصادر رسمية تنفي اختطاف فتاة كويتية في طرابزون التركية
تاريخ النشر: 01 سبتمبر 2022 13:24 GMT
تاريخ التحديث: 01 سبتمبر 2022 13:40 GMT

مصادر رسمية تنفي اختطاف فتاة كويتية في طرابزون التركية

نفت مصادر دبلوماسية في الكويت، تعرُض مواطنة شابة موجودة في تركيا للخطف عقب ساعات من تداول صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والإشارة إلى أنها تعرضت للاختطاف

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المصدر: ارم نيوز

نفت مصادر دبلوماسية في الكويت، تعرُض مواطنة شابة موجودة في تركيا للخطف عقب ساعات من تداول صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والإشارة إلى أنها تعرضت للاختطاف في مدينة طرابزون، شمال شرق تركيا.

وقالت المصادر لصحيفة ”القبس“ الكويتية، إن ”الفتاة (أ س) موجودة مع أسرتها في مدينة طرابزون وليست مخطوفة أو مفقودة“.

 

وأكدت المصادر، أن ”سفارة الكويت في إسطنبول تواصلت مع ذوي الفتاة عقب ورود أنباء عن تعرضها للاختطاف، وأكدوا بأنها موجودة“.

وكان مدونون قد تداولوا صورة للفتاة، وأفادوا بأنها تدعى ”آمنة سعد الشمري“ وبأنها خُطفت من أمام منزلها في مدينة طرابزون.

 

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