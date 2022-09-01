مصادر رسمية تنفي اختطاف فتاة كويتية في طرابزون التركية

نفت مصادر دبلوماسية في الكويت، تعرُض مواطنة شابة موجودة في تركيا للخطف عقب ساعات من تداول صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والإشارة إلى أنها تعرضت للاختطاف في مدينة طرابزون، شمال شرق تركيا.

وقالت المصادر لصحيفة ”القبس“ الكويتية، إن ”الفتاة (أ س) موجودة مع أسرتها في مدينة طرابزون وليست مخطوفة أو مفقودة“.

مصادر دبلوماسية لـ القبس: غير صحيح.. #اختطاف_فتاة_كويتية في #طرابزون التركية • سفارتنا في #اسطنبول تواصلت مع ذويها.. وأكدوا أن الفتاة موجودة ولم تختطفhttps://t.co/kXmgp3xNAX — القبس (@alqabas) September 1, 2022

وأكدت المصادر، أن ”سفارة الكويت في إسطنبول تواصلت مع ذوي الفتاة عقب ورود أنباء عن تعرضها للاختطاف، وأكدوا بأنها موجودة“.

بنت كويتية مخطوفة في طرابزون الله يردها لاهلها🙏🏻 pic.twitter.com/FykjwUjC4S — 💫✨المضيفية💫✨ (@bent_almudhaf) August 31, 2022

وكان مدونون قد تداولوا صورة للفتاة، وأفادوا بأنها تدعى ”آمنة سعد الشمري“ وبأنها خُطفت من أمام منزلها في مدينة طرابزون.