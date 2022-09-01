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رجل أعمال عربي يكشف رفض لبنان تبرعه لإنارة طريق أودى بحياة جورج الراسي
تاريخ النشر: 01 سبتمبر 2022 8:32 GMT
تاريخ التحديث: 01 سبتمبر 2022 9:20 GMT

رجل أعمال عربي يكشف رفض لبنان تبرعه لإنارة طريق أودى بحياة جورج الراسي

كشف رجل الأعمال السوري فؤاد بن محمد النادر عن رفض الحكومة اللبنانية مبادرته لتنفيذ مشروع إنارة الطريق الذي شهد مصرع الفنان اللبناني جورج الراسي مؤخراً. وذكر

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المصدر: وصفي شهوان - إرم نيوز

كشف رجل الأعمال السوري فؤاد بن محمد النادر عن رفض الحكومة اللبنانية مبادرته لتنفيذ مشروع إنارة الطريق الذي شهد مصرع الفنان اللبناني جورج الراسي مؤخراً.

وذكر النادر أن الدولة اللبنانية رفضت طلبه لإنارة موقع حادث تحطم سيارة الفنان الراسي، خلال عودته من إحياء حفل فني في سوريا، بسبب ما وصفها بـ ”حسابات قديمة“.

وقال: ”الهبة المقدمة من قبلنا إلى دولة لبنان في ما يخص موقع حادثة #جورج_الراسي قوبلت بالرفض وذلك بسبب حسابات قديمة مع المقاول السابق المنفذ للمشروع“.

وأضاف: ”كنّا نأمل تقديم عربون محبة وفتح الباب أمام رجال الأعمال العرب للمساهمة بشيء بسيط تجاه إعانة لبنان، ولكن يبدو أن هناك حسابات أخرى للموضوع“.

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وكان النادر قد نشر عبر حساب منسوب له في تويتر تغريدة أرسل فيها تعازيه إلى عائلة الفنان الراحل في لبنان، معلناً عن مشروع الإنارة الذي سيتحمل تكاليفه باعتبار ذلك صدقة جارية، على حد قوله.

وقال في التغريدة حينها: ”تابعت تفاصيل خبر وفاة الفنان اللبناني #جورج_الراسي وصديقته على طريق دمشق بيروت أثناء عودتهما من سورية صباح أمس“.

وأضاف: ”وبعد تعزيتنا لأهله وذويه وحفاظاً على أرواح سالكي الطريق جميعاً، أُعلن عن تبني مشروع إنارة مكان وقوع الحادث المروع الذي أودى بحياتهما ونعتبر ذلك بمثابة صدقة جارية عنهما“.

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يذكر أن رجل الأعمال السوري فؤاد النادر صاحب مبادرات إنسانية عديدة، وكثيراً ما يمد يده للمحتاجين، وكان من أبرز القضايا التي حضر اسمه فيها اغتصاب الطفل السوري من 3 لبنانيين كان يعمل لديهم، وهي الواقعة التي هزت المجتمعين حينها، حيث وكل رجل الأعمال محاميه الخاص برفع قضية ضد المغتصبين وجلب حق الطفل.

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