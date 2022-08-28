لكل منها طُقس وموروث.. تعرّف على أنواع الخبز التركي

سلط تقرير إخباري، الضوء على الخبز في الموروث الثقافي التركي، الذي قال إن استخداماته تتفاوت من منطقة لأخرى، كما أنه أصبح مصدرًا للحِكم والأمثال الشعبية.

وعرض التقرير الذي نشرته صحيفة ”ديلي صباح“ التركية باللغة الإنجليزية، 9 أنواع من الخبز اعتبرها دليلًا على ثراء الموروث الشعبي في البلاد، وهي على النحو التالي:

البازلما

ويُطلق على الخبز المسطح الذي اشتهرت به مقاطعة بازلما: خبز مخمّر مستدير يبلغ متوسط سمكه 2 سم وقطره 20 سم.

يتم تحضيره من دقيق القمح عن طريق طهي الجانبين على صفائح معدنية، له ملمس ناعم للغاية بمسامات.

لافاش

يعد خبز لافاش، أو الخبز الرقيق، أحد أكثر أنواع الخبز شيوعًا في تركيا.

تمت إضافته إلى القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية من قبل اليونسكو في العام 2014.

يشبه عجينة الفيلو ولكنه يحضر بالخميرة.

يوفكا

يُعرف يوفكا، أو عجينة الفيلو، في بعض المناطق بالخبز الصفيح، وأهم ما يميز خبز الفيلو المحضر بدقيق القمح أنه يدوم لفترة طويلة.

وفي الثقافة التركية، يتم ذلك بكميات كبيرة دفعة واحدة بمشاركة الجيران والأقارب الذين يساعدون بعضهم البعض.

ويتم تكديس الخبز المقرمش المخبوز على الصفيحة المعدنية فوق بعضه البعض ويتم تخزينه، وعندما يرغب المرء في استخدامه، يرشه بالماء وينتظر حتى يلين.

وعلى الرغم من أنه غالبًا ما يتم استهلاكه كخبز، إلا أنه يستخدم أيضًا في إنتاج المعجنات والأطعمة المماثلة التي تم العثور عليها في مطابخ العديد من البلدان كإرث من الإمبراطورية العثمانية.

معجنات الرماد

يتم تحضيرها بدقيق القمح واللبن والملح والخميرة والطرهانة الطازجة، وهي مكون غذائي مجفف يعتمد على خليط مخمر من الحبوب واللبن أو الحليب المخمر.

ولا يتم خبزها مباشرة في نار الفرن ولكن بدفنها في رماد شجرة البلوط المطفأة، ومن هنا جاء اسم معجنات الرماد.

وتنتقل رائحة خشب البلوط إلى الخبز، وتتخذ أيضًا بنية اللحاء السميكة ولون الشجرة.

وتُخبز العجينة لمدة 40 دقيقة، وتحافظ على نعومتها الداخلية لمدة تصل إلى أسبوع.

الفاكفيبير

يتراوح وزن هذا الخبز المنتج في بلدة فاكفيبير بطرابزون، من 0.45 إلى 7.5 كيلوغرام، ويُعرف في كل مكان تقريبًا في تركيا بخبز ”فاكفيبير“ أو ”طرابزون“.

ويتم تخمير الخبز بالعجين المخمر الطبيعي، ويُخبز في فرن حجري يعمل بالحطب.

مادة الوقود المثالية المستخدمة في الأفران الحجرية هي البلوط وشعاع البوق، مما يؤثر أيضًا على نكهة الخبز.

ويصفه التقرير أنه خبز لا يفسد بسهولة، حيث يمكن تخزينه لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 15 يومًا ويبقى صالحًا للأكل.

خبز التشوفين

يتم إنتاج هذا الخبز في مقاطعة بارتين، ويأخذ هذا الخبز المستطيل اسمه من المقلاة التي يُخبز فيها.

ويتم تحضيره من العجين المخمر ودقيق القمح ونخالته أو دقيق الذرة، وغالبًا ما يُفضل لأنه يحافظ على نضارته لفترة طويلة.

خبز الذرة

يُعد خبز الذرة من الأطعمة المميزة لمطبخ منطقة البحر الأسود، وعادة ما يتم تناوله مع الحساء أو السمك أو السلطة أو الزبادي.

وعلى الرغم من زراعة الذرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود في تركيا، إلا أن استهلاك الذرة كدقيق أكثر شيوعًا في منطقة البحر الأسود التي تستهلك معظم خبز الذرة.

فطيرة رمضان

وهي نوع من الخبز المخمر المسطح الذي يتم إعداده بشكل خاص خلال شهر رمضان.

غالبًا ما يُفضل في الإفطار والسحور، آخر وجبة قبل الفجر قبل بدء الصيام اليومي.

يمكن طهيه سادة، وكذلك بدهن البيض عليه وتزيينه ببذور السمسم.

خبز التندور

يتم طهي خبز التندور في حفرة بالأرض مغطاة بالطين، تسمى بالتندور.

ويلف الخبز بمسمار عجين بسمك 1.5 سم، ثم يرش عليه الدقيق والسمسم والماء.

وبعد ذلك، يُخبز العجين عن طريق إلصاقه بالجدران الداخلية لموقد الحفرة.

ويمكن تحضيره بكميات كبيرة مثل اليوفكا وتخزينه لفترة طويلة.