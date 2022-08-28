قصاصات قرآنية بصناديق تفاح بسلطنة عمان.. وناشطون: تفاح إيراني

عثرت الفرق التابعة لهيئة حماية المستهلك في سلطنة عمان، اليوم الأحد، على قصاصات من القرآن الكريم داخل صناديق فواكه في محال تجارية بمحافظة شمال الباطنة الواقعة في منطقة الباطنة والتي تضم 6 ولايات.

وضبطت الصناديق المستوردة التي عُثر بداخلها على هذه القصاصات محشوة بين حبات الفواكه، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها بمثل هذه الحالات.

ونشرت هيئة حماية المستهلك عبر حسابها في ”تويتر“ صورة لهذه القصاصات أثناء سحبها من صناديق الفواكه، حيث بدت الآيات القرآنية واضحة عليها.

وتم استيراد صناديق الفواكه بشاحنة تبريد تابعة لإحدى المؤسسات التجارية، وتم العثور على القصاصات داخلها أثناء زيارة ميدانية قام بها مأموري الضبط القضائي على الأسواق والمحال التجارية في المحافظة، وفقا لصحيفة ”الشبيبة“ العمانية.

ويعتبر حشو الصناديق بقصاصات من القرآن الكريم والكتب الدينية مخالفا لنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه ”يلتزم المزود باحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد عند تزويد المستهلك بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة“.

وهذة ليست المرة الأولى التي يتم اكتشاف تغليف منتجات بأوراق المصحف الشريف، فقد أثارت حادثة مشابهة، في أكتوبر العام الماضي، ردود أفعال غاضبة في السلطنة بعد الكشف عن وجود أوراق ممزقة من المصحف الشريف تم تغليف تفاح إيراني بها.

واستنكر مدونون وضع قصاصات القرآن الكريم في هذه الصناديق، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن استيراد هذه الفواكه التي توقّع البعض أن ”تكون من إيران التي تصدر فواكه وخضروات للعديد من الدول“.

أكيد تفاح إيراني — محمد البلوشي (@abuosama2448) August 28, 2022

لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه حسبنا الله ونعم الوكيل حتى القران ماسلم . — أبو معصومه العجمي (@jasem95222) August 28, 2022

ولم يتسنّ لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة توقعات المدونين؛ لعدم كشف هيئة حماية المستهلك في بيانها الرسمي عن مصدر هذه الفواكه.

وسبق أن عُثر على قصاصات من القرآن الكريم في صناديق تفاح صدرتها إيران إلى دولة الكويت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019؛ ما دفع عدد من الجمعيات التعاونية لمقاطعة استيراد التفاح من إيران آنذاك.