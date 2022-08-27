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مذيع سعودي يبكي على الهواء متأثرا بوفاة أستاذه غالب كامل (فيديو)
تاريخ النشر: 27 أغسطس 2022 17:42 GMT
تاريخ التحديث: 27 أغسطس 2022 19:25 GMT

مذيع سعودي يبكي على الهواء متأثرا بوفاة أستاذه غالب كامل (فيديو)

خرج المذيع السعودي جبريل أبودية لإعلان خبر وفاة الإعلامي المخضرم وأحد مؤسسي هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية غالب كامل، وقد بدا عليه التأثر

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المصدر: وصفي شهوان - إرم نيوز

خرج المذيع السعودي جبريل أبودية لإعلان خبر وفاة الإعلامي المخضرم وأحد مؤسسي هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية غالب كامل، وقد بدا عليه التأثر الشديد.

وظهر المذيع أبودية، في استديو الأخبار، دامع العينين وحاول إخفاء ملامح التأثر تلك خلال تقديمه خبر نعي الأوساط الإعلامية للمذيع غالب كامل، معدداً مناقبه وصفاته المهنية والأخلاقية المميزة.

وقال أبودية: ”كان غالب كامل من أجمل الأصوات وأدق محترفي اللغة العربية على الشاشة، كان أستاذا لنا ومعلماً لنا ولأجيال متعددة من الإعلاميين ممن يعرفونه وممن أيضاً لا يعرفونه، وهكذا الإخبارية تشير إلى قيمة هذا الرجل رحمه الله غالب كامل“.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية التلفزيونية الحكومية مقطعاً من نعي المذيع أبودية لأستاذه علقت عليه قائلة: ”المذيع جبريل أبودية متأثرا بوفاة أستاذه المذيع #غالب_كامل“.

يشار إلى أن الإعلامي السعودي المخضرم غالب كامل توفي اليوم السبت عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض.

ونشر رائد غالب كامل نجل الإعلامي الراحل تغريدة عبر تويتر أعلن فيها وفاة والده.

وجاء في تغريدة الابن: ”بسم الله الرحمن الرحيم “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي” ، بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الرحمن الرحيم العزيز الكريم والدي غالب كامل“.

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يذكر أن الإعلامي الراحل غالب كامل هو مذيع ومقدم برامج سعودي من مواليد عام 1941م في ”سيلة الظهر“.

ويُعتبر غالب كامل من أقدم مذيعي القناة السعودية الأولى مع عدد من المؤسسين للإذاعة والتلفزيون السعودي.

ونعى طيف واسع من الشخصيات الرسمية والمجتمعية ومشاهير مواقع التواصل الإعلامي الراحل، مشيدين بسيرته ومسيرته المهنية.

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