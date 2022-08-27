بعد وفاة غالب كامل.. مدونون يستذكرون برنامج "حروف"

رحل عن عالمنا اليوم السبت الإعلامي السعودي الشهير وأحد أقدم مؤسسي الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية غالب كامل، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 81 عاماً.

واستذكر مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أشهر برنامج مسابقات في الوطن العربي كان يعرض في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وكان يقدمه في مرحلة ما الإعلامي الراحل غالب كامل في عام 1999، وهو برنامج ”حروف“.

وكان برنامج المسابقات الأقدم في الوطن العربي يعتبر علامة من علامات شهر رمضان في تلك الحقبة، وكان يحظى بنسب متابعة عالية، نظرا لما يقدمه من محتوى علمي وترفيهي بأسلوب مشوق.

الكاتب عبدالله فدعق نشر تغريدة مرفقة بمقطع فيديو للحلقة الأولى من البرنامج علق عليها قائلاً: ”رحم الله الإعلامي غالب كامل:: برنامج حروف.. الحلقة الأولى.. ربع قرن“.

رحم الله الإعلامي غالب كامل:: برنامج حروف.. الحلقة الأولى.. ربع قرن. https://t.co/lIGeH7Y85W via @YouTube — عبدالله فدعـق (@ABFadaaq) August 27, 2022

وقال مغرد باسم ”أبو سعود“ متفاعلاً مع نبأ الوفاة ومرفقاً تغريدته بمقطع من برنامج المسابقات الشهير: ”رحم الله الاستاذ المذيع والإعلامي غالب كامل“.

رحم الله الاستاذ المذيع والإعلامي غالب كامل #غالب_كامل https://t.co/E2WGXnnJMb — أبو سعود (@salem_abo_saud) August 27, 2022

وقال مغرد باسم ”خالد“ في هذا الإطار أيضاً: ”#غالب_كامل من البرامج التي قام بتقديمها على شاشة القناة السعودية الأولى في شهر رمضان ”برنامج حروف“ رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته“.

#غالب_كامل

من البرامج التي قام بتقديمها على شاشة القناة السعودية الأولى في شهر رمضان "برنامج حروف"

رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته. pic.twitter.com/rdbW6GdSlO — خالد | khaled 🦋 (@khaled1522) August 27, 2022

وقال حساب باسم ”ميم“: ”يارب اجعله ممّن يقولون ﴿ ياليت أهلي يعلمون ما أنا به من نعيم﴾ اللهم اذقه حلاوة الجنّة وريح الجنّة وطيب الجنّة ومسك الجنّة اللهم برد قبره واجعله روضة من رياض الجنة، اللهم ارحمه واغفر له وتقبّله برحمتك يا أرحم الراحمين“.

يارب اجعله ممّن يقولون

﴿ ياليت أهلي يعلمون ما أنا به من نعيم﴾

اللهم اذقه حلاوة الجنّة وريح الجنّة وطيب الجنّة ومسك الجنّة اللهم برد قبره و اجعله روضة من رياض الجنه, اللهم ارحمه و اغفر له و تقبّله برحمتك يا أرحم الراحمين #غالب_كامل pic.twitter.com/AubKves1fh — مِيمْ  (@3m9vv) August 27, 2022

وكان برنامج ”حروف“ يعرض على شاشة القناة السعودية التلفزيونية الأولى لعدة سنوات وتعاقب على تقديمه إلى جانب غالب كامل عدد من المذيعين السعوديين المعروفين.

وتقوم فكرة البرنامج على اشتراك فريقين الفريق الأحمر والفريق الأخضر وعلى الفريق الأحمر الإجابات على الأسئلة وتوصيل الخط من اليمين إلى اليسار أو العكس ويقوم الفريق الأخضر بالإجابة على الأسئلة على الحروف لتوصيل الخط من الأعلى إلى الأسفل أو العكس.

وغالبًا يفوز الفريق بثلاث جولات من خمس في مرحلة التصفيات، أما في التصفيات النهائية فالفوز من خمس جولات.

وتعرض غالباً في البرانمج أسئلة ذهبية من يجيب عليها من المتسابقين يفوز بسبيكة ذهبية، وكذلك بإمكان أحد المتسابقين في الفريق الفائز أن يفوز بسبيكتين ذهبيتين بعد أن يختبر عن طريق دائرة الضوء حين يطرح عليه المذيع مجموعة من الأسئلة في وقت أقصاه ستون ثانية.

ويتميز البرنامج بتنوع أسئلته الثقافية وثرائها، ويعتمد في كثير منها على إظهار التطور التنموي في المجالات الصناعية والطبية والفنية والرياضية في المملكة العربية السعودية حيث تعرض معلومة مرئية تحكي هذا التطور.