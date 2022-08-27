وفاة الإعلامي السعودي غالب كامل

أعلن في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، وفاة الإعلامي المخضرم غالب كامل، عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض.

ونشر رائد غالب كامل نجل الإعلامي الراحل تغريدة عبر تويتر، أعلن فيها عن وفاة والده.

وجاء في تغريدة الابن: ”بسم الله الرحمن الرحيم “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي” ، بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الرحمن الرحيم العزيز الكريم والدي غالب كامل“.

من جهتها، نعت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية الإعلامي الراحل، واصفة إياه بأنه أحد مؤسسي الإذاعة والتلفزيون السعودي.

وجاء في تغريدة الهيئة: ”تنعى #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون الإعلامي القدير وأحد مؤسسي الإذاعة والتلفزيون السعودي #غالب_كامل، الذي وافته المنية اليوم السبت، بعد مسيرة حافلة بالعطاء، حيث عُرف بفصاحته وتميز إلقائه وقدرته على إدارة الحوارات. نسأل الله له الرحمة والمغفرة“.

يذكر أن الإعلامي الراحل غالب كامل هو مذيع ومقدم برامج سعودي من مواليد عام 1941م في ”سيلة الظهر“.

ويُعتبر غالب كامل من أقدم مذيعي القناة السعودية الأولى مع عدد من المؤسسين للإذاعة والتلفزيون السعودي.

ويعتبر غالب كامل من أهم من عمل في الإذاعة والتلفزيون السعودي، وعُرف بفصاحته وتميز إلقائه وقدرته على إدارة الحوارات.

ونعى طيف واسع من الشخصيات الرسمية والمجتمعية ومشاهير مواقع التواصل الإعلامي الراحل، معددين خصاله ومناقبه في حياته.

الفنان السعودي فايز المالكي نعى الراحل قائلاً: ”اسال الله ان يغفر لك ويرحمك #غالب_كامل الي اهله ومحبينه عظم الله اجركم واحسن الله عزاكم والحمد لله على كل شي“.

اسال الله ان يغفر لك ويرحمك#غالب_كامل

الي اهله ومحبينه عظم الله اجركم واحسن الله عزاكم والحمد لله على كل شي pic.twitter.com/Mt7J5MLkYE — فايز المالكي (@fayez_malki) August 27, 2022

بدوره، علق الكاتب والشاعر فهد العديم علق على الوفاة قائلاً: ”رحل #غالب_كامل إلى جوار أرحم الراحمين بعد مسيرة عطرة مشرّفة، عليه رحمة الله“.