الكويت.. ضبط شعارات يهودية في محل تجاري في السالمية

ضبطت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، خلال حملة تفتيشية، اليوم السبت، إكسسوارات تحمل شعارات يهودية مخصصة للبيع في أحد المحال التجارية في منطقة السالمية في محافظة حولي.

وتم ضبط الإكسسوارات المخالفة من قبل فريق الطوارئ في الوزارة وتحرير محضر بالضبط لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق صاحب المحل المخالف.

ونشرت وزارة التجارة عبر حسابها في ”تويتر“ صورة الإكسسوارات التي تحمل الشعارات اليهودية، مشيرةً إلى أن ”هذه الشعارات تعتبر مخالفة للنظام العام للدولة“.

التجارة تحرر محضر ضبط بيع شعارات مخالفة للنظام العام للدولة#شارك_في_الرقابة pic.twitter.com/dfteEgYrjl — وزارة التجارة (@mociq8) August 27, 2022

وسبق أن خالفت وزارة التجارة والصناعة في حملاتها التفتيشية المعتادة على الشركات والمحال التجارية، محال لعرضها وبيعها بضائع وإكسسوارات مخالفة للنظام العام.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، خالفت الوزارة محال لبيع الذهب لعرضها تماثيل وقطعًا ذات رموز دينية ممنوع عرضها وبيعها في البلد الخليجي، ومنها ”تماثيل لبوذا ورموز يهودية وقطع للمثليين وعبدة الشيطان“.

وقالت مصادر مسؤولة لصحيفة ”الراي“ الكويتية آنذاك، إن ”مفتشي الوزارة رصدوا خلال إحدى الحملات التفتيشية وجود تماثيل بوذا ونجمات داوود وصلبان مجسمة (التي تحمل صورًا ذات دلالات دينية) في محال بيع ذهب؛ ما استدعى مخالفتها“.

وأوضحت المصادر أنه ”لا يوجد في القانون أو يندرج ضمن الإجراءات الرقابية لدى التجارة ما يمنع بيع الرموز الدينية وغيرها بداخل المحل، على ألا يشمل ذلك عرضها بالواجهات، وألا تكون رموزًا لجهات غير مسموح لها بالكويت، ومنها الرموز اليهودية“.

وفي آب/ أغسطس العام 2021، أزالت الوزارة مجسمات من أحد المحال التجارية قيل إنها تمثل ”فينوس آلهة الحب“، بحجة ”مخالفتها للشريعة الإسلامية“.

وينص الدستور الكويتي بمادته الـ35 على حرية الاعتقاد، حيث يقول: ”إن حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب“.