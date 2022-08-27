سعوديون يطالبون بالسجن المؤبد للمدانين بالقتل في حال العفو من القصاص

دعت نخب سعودية بينها محامون، لتغليظ الحق في أحكام القضاء الصادرة ضد المدانين بجرائم القتل لتصبح السجن المؤبد بدلاً من السجن لمدة خمس سنوات فقط، لضمان عقوبة مشددة للقتلة في حال حصلوا على عفو من ذوي الضحايا يجنبهم حكم القصاص (الإعدام).

وتقدم المحامي السعودي البارز، عبدالرحمن اللاحم، الدعوة لتشديد الحق العام ضد القتلة، وظهر في مقطع فيديو قال فيه: ”رأيي في جرائم القتل العمد؛ أن تكون عقوبتها في الحق العام؛ السجن المؤبد (عشرين سنة) بعد سقوط الحق الخاص بالعفو“.

ويحكم القضاة في السعودية، على من يدانون بجرائم القتل العمد بالقتل قصاصاً، وهو حكم مستمد من تفسيرات الشريعة الإسلامية التي تحث ذوي الضحية على العفو عن القاتل مقابل دية مادية أو من دونها، ما يجنب القاتل الإعدام.

لكن يتوجب على القاتل الحاصل على عفو ذوي المقتول، قضاء عقوبة الحق العام، وهي السجن لمدة خمس سنوات في الحد الأدنى كما يقول محامون سعوديون.

ووجدت دعوى المحامي اللاحم مؤيدين كثرا لها، وبينهم نخب وأكاديميون من مختلف التخصصات في أحدث المطالب بتشديد العقوبة على المدانين بجرائم القتل، حيث ينتقد سعوديون كثر جمع الديّات المالية الكبيرة، ويقولون إنها تسهم في تساهل القتلة بارتكاب جرائمهم.

ويقول اللاحم إن جمع الديّات المادية الكبيرة أسهم في العفو عن كثير من المدانين بجرائم القتل، ليقضي القاتل عقوبة سجن مماثلة أو حتى أقل من عقوبة جرائم أخرى لا ترقى لجريمة القتل.

رأيي في جرائم القتل العمد ؛ أن تكون عقوبتها في الحق العام ؛ السجن المؤبد ( عشرين سنة) بعد سقوط الحق الخاص بالعفو . pic.twitter.com/pSAgyUWAfs — عبدالرحمن اللاحم (@allahimAB) August 26, 2022

وكتبت منيرة مهدي العنزي، وهي روائية سعودية ومتخصصة في التغذية، مؤيدةً اقتراح مواطنها اللاحم: ”من حقي على الدولة أن تحميني من قاتل خرج للحياة بعد 5 سنوات فقط في السجن!“.

وأضافت العنزي: ”القتل أعظم جريمة، والقاتل أبشع مجرم، القصاص هو الحل وأستغرب كيف يؤجر الناس على إعتاق رقبة مجرم وإطلاقه ليسرح ويمرح بيننا!! فإذا أهل الدم طمعوا في الملايين وسامحوه فما ذنبنا نحن لنواجه قاتلا يعيش معنا؟!“.

من حقي على الدولة أن تحميني من قاتل خرج للحياة بعد 5 سنوات فقط في السجن!

القتل أعظم جريمة

والقاتل ابشع مجرم

القصاص هو الحل واستغرب كيف يؤجر الناس على اعتاق رقبة مجرم واطلاقه ليسرح ويمرح بيننا!!

فإذا اهل الدم طمعوا في الملايين وسامحوه فما ذنبنا نحن لنواجه قاتل يعيش معنا؟! — منيرة مهدي العنزي (@moon_mahdi) August 26, 2022

وأيد الأكاديمي السعودي محمد البقمي، دعوة اللاحم، وأشار لاقتراح مماثل كتبه قبل نحو ثلاث سنوات في تويتر مثل كثير من السعوديين الذين يطالبون في أكثر من مناسبة بتشديد عقوبة الحق العام في جرائم القتل.

ويقول المحامي والعضو السابق في النيابة العامة، خالد الخميس، في مشاركته حول اقتراح زميله اللاحم: ”السجن المؤبد يكلّف الدولة تكلفة تشغيلية، فرأيي البسيط أن يتم الحكم عليه بمدة طويلة مع الأشغال الشاقة، حتى تكون تكلفة إقامته في السجن على حساب عمله، وهنا أجد ضرورة إنشاء مدن صناعية داخل السجون للاستفادة من الأيدي العاملة، وتخفيف تكاليف سجنه، سواء في قضايا القتل أو غيرها“.

السجن المؤبد يكلّف الدولة تكلفة تشغيلية ، فرأيي البسيط أن يتم الحكم عليه بمدة طويلة مع الأشغال الشاقة ، حتى تكون تكلفة إقامته في السجن على حساب عمله ، وهنا أجد ضرورة إنشاء مدن صناعية داخل السجون للإستفادة من الأيدي العاملة ، وتخفيف تكاليف سجنه ، سواء في قضايا القتل أو غيرها — المحامي / خالد الخميس ⚖ (@khalidYalkhamis) August 27, 2022

وفي السياق ذاته، قال المحامي عبدالرّحمن بن مَذكَر: ”نسأل الله العافية ابتداءً من إراقة دم مُسلم، أعتقد أنّ مدة الخمس سنوات بعد سقوط الحق الخاص، أو عدم مطالبته غير كافية تماماً، والأولى أن تكون ما بين 15 سنة – 20 سنة، أتفق مع سعادة المُحامي“.

نسأل الله العافية ابتداءً من إراقة دم مُسلم ، أعتقد أنّ مدة الخمس سنوات بعد سقوط الحق الخاص ، أو عدم مطالبته غير كافية تماماً ، والأولى أن تكون مابين 15 سنة – 20 سنة ، أتفق مع سعادة المُحامي .. — عبدالرّحمن بن مَذكَر ، مُحَامٍ (@abds121) August 26, 2022

وينتقد كثير من السعوديين وصول بعض الديّات التي يطلبها ذوو المقتول، لمبالغ كبيرة تصل إلى ملايين الريالات، بينما ينتقد آخرون طريقة جمعها، ويعتبرها فريق ثالث مساعدة لمن يتورطون بجرائم قتل على النجاة من عواقب فعلتهم.

وشهد العام الماضي، جمع واحدة من أكبر الديّات في السعودية، عندما حصل مواطن سعودي مدان بجريمة قتل ومحكوم بالإعدام، على عفو من ذوي الضحية مقابل 25 مليون ريال (6.6 مليون دولار) تم جمعها في حملة تبرع واسعة.