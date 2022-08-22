الداعية العماني طلال السلماني يثير الجدل بتشجيعه الزواج من الخارج

أثار الداعية العماني طلال السلماني، جدلاً واسعاً بين مدوني مواقع التواصل الاجتماعي، إثر إشادته بفكرة الزواج من الخارج لانخفاض المهور وتكاليف الزواج عموماً مقارنةً بتكاليفها في السلطنة.

ونشر الداعية السلماني مقطع فيديو عبر حسابه في ”إنستغرام“ وتداولته الحسابات الإخبارية، قارن فيه بين تكاليف الزواج من العمانيات التي أشار بأنها تكاليف مرتفعة، وتكاليف الزواج من الخارج.



ووجَه السلماني رسالة إلى وزير الداخلية، قال فيها ”ليش العماني ما يتزوج من الخارج، وليش هذا التصريح لأشخاص معينين وباشتراطات محددة، أنا سألت أحد المختصين وقال إن الهدف هو تشجيعهم على الزواج من العمانيات“.

وأضاف أن ”العمانية يصل مهرها إلى 12 ألف ريال (31 ألف دولار) وأقل مهر هو 5 آلاف (13 ألف دولار) أما إذا تزوج العماني من الخارج فإن التكلفة قد تصل فقط إلى 2000 ريال (5000 دولار) في إحدى الدول بما فيها المهر وتكاليف الزواج“.



وأبدى السلماني استياءه من ارتفاع مهور العمانيات، قائلاً ”لابد من ضبط هذا الأمر، معتبراً أن المبلغ المناسب للمهر يجب أن يكون 2000 ريال أو 3000 ريال كحد أعلى“.

وانتقد كثير من المدونين حديث السلماني، معتبرين أنه ”يشجع على الزواج من غير العمانيات“، لافتين إلى أن ”حل قضية ارتفاع المهور يكمن بضبط هذا الأمر ومساعدة الدولة للشباب المقبلين على الزواج“.

وقال المدوِن خالد الوهيبي ”طيب الحاج وإذا انجبت الزوجة نصف درزن عيال وبعدين قلت بطلقها في نهاية تستبعد من البلد وتحرم من أطفالها“.



وقال عبدالعزيز البلوشي ”الشي بالعقل والمنطق الفين أو 3 آلاف مسخرة صارت!! خلك واقعي مثلا 5 أو 6 كحد أقصى ممكن وبدل ما تشجع ع الزواج من الخارج، زين لو تسعى بتوجيه كلامك لأولياء الأمور والحكومة بتخفيض المهور وإنشاء صندوق للزواج يدعم الشباب ف الأخير بنت بلادك بتعزك وبتشيلك، كم عشنا وشفنا مصايب بعض الأجنبيات“.



وكتب المدوِن سيف ”اذا الشعب تريده يتزوج من الخارج.؟؟ بنات البلد من يتزوجهن؟؟ تفكيره غلط في غلط انا مع مناشدة تخفيض المهور للحد المعقول يعني ما يزيد عن 6 آلاف على حسب مقدرته الشخص.. و ربنا يسهل الأمور“.



وقال الدكتور المعتصم القصابي ”هذاك يوم تسافر تدور وين الأرخص، هذا زواج ما لعبة وحسبة فلوس بس“.



وأبدى المدوِن الجموح المغوار اعتراضاً على حديث الداعية السلماني، قائلاً ”والدنيا بعدها يا السلماني، فيه ناس تزوج بناتها ب5 وأقل من 5 شرط أنت تدق باب واحد أو بابين وتحكم على باقي البلاد. انا ضد الزواج من الخارج. لأنه تختلف العادات والتقاليد، وأموره كثيرة مختلفة بينا وبين الخارج“.

ورأت أماني الراسبية أن حل مشكلة لا يجب أن يكون بخلق مشاكل أخرى، حيث قالت ”في الزواج من الخارج قد نجد ماهو أقل من ذلك في ظل ظروف تعيشها كثير بلدان، قد يصل حد الزواج دون مقابل لضمان العيش الكريم، حل مشكلة غلاء المهور ليس بخلق مشاكل أخرى كالتشتت واختلاف الثقافات و و و“.

ورغم غلبة التعليقات الناقدة والرافضة لفكرة الداعية السلماني، فقد أبدى البعض قبولاً لها، ومنهم المدوِن أبو محمد، الذي قال ”انا اقول خل نجرب نفتح للزواج من الخارج بصورة مؤقته ولمدة 5 سنوات مثلا ونشوف آثار هذا الأمر، وبعد ذلك الحكومة تقرر هل تمنع أم تسمح“.

وأكد المدوِن أسامة بن زيد اتفاقه مع فكرة فتح باب الزواج من الخارج، قائلاً ”نعم اتفق معه 3000 كحد أقصى لبنت البلد مع فتح الزواج من الخارج للي ظروفه ما تسمح يدفع الفين و3 صدقوني بيحل الخير والبركة“.

وقال سالم كسيح الظهوري ”كلامه صحيح بموضوع الزواج من الخارج، فلا يجوز منع شي وقد أحله الله فأي رجل يحق له زواج من امرأة مسلمه أو كتابيه عفيفه ولا يجوز منعه ولكن الموضوع الحقيقي الذي يجب التطرق له هو المهور والاشترطات السخيفة والتبذير ويكون ذلك بالتوعية أولا، ثانيا بالرجل بأن يقول السلام عليكم ويذهب“.