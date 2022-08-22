بسبب العنوسة وغلاء المهور.. ركود مبيعات الذهب شمال سوريا

يزداد العزوف عن الزواج بنسب ملحوظة في مناطق شمال شرق سوريا، خلال السنوات الماضية، نظراً لارتفاع الأسعار ”الجنوني“ الذي طال الذهب بسبب ضعف الليرة السورية أمام الدولار، ما تسبب بشلل القدرة الشرائية وقلة العرض والطلب في السوق المحلية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن أسعار الذهب سجلت قفزة حادة عقب الأزمة السورية، فغرام الذهب من عيار 21 كان لا يتجاوز الألفي ليرة سورية، أي نحو 40 دولارا قبل الأزمة السورية 2011، لكنه وصل اليوم إلى نحو 53 دولارا للغرام الواحد تماشيا مع انخفاض الليرة التي سجلت أدنى مستوياتها.

وقال غسان جتو، من سكان مدينة القامشلي، (44 عاماً)، لـ“إرم نيوز“، إنه ”نادم“ لأنه لم يقدم على الزواج قبل اندلاع الأزمة السورية لما يترتب الآن على الزواج من مصاريف باهظة، مضيفا أن ”الفقر وقلة الحيلة وعدم القدرة على تأمين متطلبات الزواج من الذهب وغيرها قد تكون أسباباً لازدياد عدد حالات عزوف الشباب عن الزواج وعجزهم عن تأمين متطلباته الاعتيادية من مهر وصيغة“.

أما سمية محمود، ربة منزل وأم لخمسة أطفال، قالت لـ“إرم نيوز“ إن ”الذهب لم يعد يزيّن المعصم والأصابع، إنما أصبح يزيّن واجهات المحلات فقط، والعائلات لا قدرة لها على تعويض ما فقدته خلال عقد من الحرب، كما أن نسبة الإعراض عن الزواج كبيرة جداً بين الشباب بسبب غلاء المهور وتأمين احتياجات ومتطلبات الزواج الأساسية“.

وبدوره، قال سليمان حمي، صاحب أحد محلات الذهب في القامشلي، حيث تعمل عائلته في هذه المهنة منذ أكثر من سبعين عاما، إن ”محلات الذهب تعاني حالة ركود بسبب ارتفاع أسعار الذهب وعزوف المواطنين عن الشراء، فضلا عن انخفاض نسبة الزواج؛ ما دفع العديد من أصحاب محلات الذهب إلى إغلاق نشاطهم الأساسي والتوجه إلى مجالات أخرى“.

وتابع حمي ”من الظواهر التي رافقت غلاء الذهب والمهور، لجوء العريس وأهله إلى إكسسوارات غالية الثمن تحافظ على لونها الأصفر لمدة طويلة، لتتفاجأ العروس لاحقاً بأن صيغتها لا تمت إلى الذهب بصلة“.

وقالت مصادر محلية في لجان ”دار المرأة“ شمال شرق سوريا، إن إحصائية مدروسة حول نسبة العنوسة بين الفتيات تشير إلى أن معدلات العنوسة وصلت إلى %46، حسب دراسات أخيرة أجريت في المنطقة العامين الفائتين، خاصة مع ازدياد نسبة الهجرة بين فئة الشباب في 2022، بموجة كبيرة تكاد توازي الموجة الأولى بعام 2015.