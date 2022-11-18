زوجان يعيشان 40 عامًا في مكان لا يصدق

أثارت قصة عامل بناء وزوجته يعيشان في "مكان لا يصدق" لأكثر من 40 عاماً استغراباً واسعاً حول العالم؛ بسبب طبيعة المكان وموقعه وظروف الحياة فيه.

وكشف زوجان من ويلز، هما كلويد هواتسون 64 عاماً وزوجته أنوين 60 عاماً، أنهما يعيشان وسط دوار مروري مزدحم منذ أكثر من 40 عاماً.

وتقطن الأسرة في منزل صغير يطلق عليه "بانغلو" (bungalow) يستقر وسط دوار على ممر "دينبي A525" الجانبي في دينبيشاير، بحسب موقع "أوديتي سنترال".