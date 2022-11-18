زوجان يعيشان 40 عامًا في مكان لا يصدق
أثارت قصة عامل بناء وزوجته يعيشان في "مكان لا يصدق" لأكثر من 40 عاماً استغراباً واسعاً حول العالم؛ بسبب طبيعة المكان وموقعه وظروف الحياة فيه.
وكشف زوجان من ويلز، هما كلويد هواتسون 64 عاماً وزوجته أنوين 60 عاماً، أنهما يعيشان وسط دوار مروري مزدحم منذ أكثر من 40 عاماً.
وتقطن الأسرة في منزل صغير يطلق عليه "بانغلو" (bungalow) يستقر وسط دوار على ممر "دينبي A525" الجانبي في دينبيشاير، بحسب موقع "أوديتي سنترال".
ويقع "البيت الأبيض" في منتصف دوار كبير، مع ممر يؤدي مباشرة إلى الطريق عند نقطة واحدة يمكن العبور من خلالها إلى المنزل وبالعكس.
وأكد الزوجان أن المكان لا يزعجهما، ولكن الإشكالية التي باتت تؤرقهما هي عدم قدرة سائقي التوصيل على تسليم الطلبيات لهما بسبب عدم العثور على منزلهما.
وأشار الزوجان، وهما عامل كهرباء وعاملة نظافة، إلى أن منزلهما كان محاطًا بخمسة تقاطعات منذ بناء الممر الجانبي في وادي كلويد الخلاب في شمال ويلز.
ويقول الرجل عن منزله: "هو كل ما أعرفه تقريبًا"، مضيفًا أن "خطة عائلته ترمي للبقاء هناك لسنوات عديدة رغم المشكلات المتعلقة بالتسليم والحوادث المحتملة".
وأصبحت العائلة عنصرًا أساسيًا في المنطقة لدرجة أنها أصبحت تُعرف باسم "ركن Howatson" - حيث إن جيرانهم عبر الطريق هم أيضًا أفراد الأسرة.
وحتى الستينيات كان هناك خط سكة حديد قريب، والآن يمر حول المنزل، المكون من 4 غرف نوم، يوميًا، الآلاف من سائقي السيارات باستخدام طريق يأتي من الساحل.
والآن في عام 2022، لا يزال المنزل في أيدي عائلة هواتسون - وهو خلية من النشاط مع 7 أطفال و 12 حفيدًا يزورون الأسرة بانتظام.
وتؤكد العائلة عدم انزعاجها من الضوضاء الناجمة عن المركبات، وقال الرجل: "لدينا زجاج مزدوج، لذا فهو ليس شيئًا يزعجنا ولا يزدحم الطريق إلا في أوقات الذروة التي لا تتجاوز بضع مرات في اليوم".
وأردف: "من ناحية أخرى، يمكن أن يكون الخروج من الدوار تحديًا بعض الشيء. فعندما يكون الناس على دوار، فإنهم لا يتوقعون أن يخرج شخص ما من الدوار نفسه، لذلك علينا التفكير مرتين".