"أطفال الزلزال".. مأساة ستكبر معهم وذكريات لا تنسى

تترك الأزمات والصراعات والكوارث الطبيعية، أثرها الأكبر في نفوس الأطفال الذين يعيشون قادم أيامهم مع ذكريات مليئة بالمآسي متوجة بألم الفقد.

لا يدرك الأطفال بوعيهم الصغير حجم المأساة التي تعرضوا لها في لحظتها كما يحيط بها الكبار، لكن الوقت كفيلٌ بأن يجعل كل ما حدث عبارة عن صور موجعة تلهب مشاعرهم على مدى السنين.

ولعل الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا فجر السادس من شباط/فبراير الجاري، وخلف واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العقود الثلاثة الماضية، ترك خلفه ملايين الأطفال بأزمة شديدة.

فبين فقدان الأهل وقضاء لحظات مرعبة تحت الركام، أضيف إليها التشرد في البرد القارس والتوقف عن الدراسة لأيام وربما أسابيع، ظهرت دعوات أممية لسرعة الاستجابة وتوفير ما يلزم للأسر والأطفال المتضررين من كارثة الزلزال خصوصًا في مناطق شمال غرب سوريا التي فاقم فيها الزلزال أوجاع سنوات من الحرب والنزوح.

وقتل أكثر من 36 ألف شخص جراء الزلزال المدمر في حصيلة غير نهائية حتى اليوم الثلاثاء، فيما أصيب عشرات آلاف آخرين وتضرر أكثر من 20 مليون شخص في سوريا وتركيا جراءه.