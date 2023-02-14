"أطفال الزلزال".. مأساة ستكبر معهم وذكريات لا تنسى
تترك الأزمات والصراعات والكوارث الطبيعية، أثرها الأكبر في نفوس الأطفال الذين يعيشون قادم أيامهم مع ذكريات مليئة بالمآسي متوجة بألم الفقد.
لا يدرك الأطفال بوعيهم الصغير حجم المأساة التي تعرضوا لها في لحظتها كما يحيط بها الكبار، لكن الوقت كفيلٌ بأن يجعل كل ما حدث عبارة عن صور موجعة تلهب مشاعرهم على مدى السنين.
ولعل الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا فجر السادس من شباط/فبراير الجاري، وخلف واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العقود الثلاثة الماضية، ترك خلفه ملايين الأطفال بأزمة شديدة.
فبين فقدان الأهل وقضاء لحظات مرعبة تحت الركام، أضيف إليها التشرد في البرد القارس والتوقف عن الدراسة لأيام وربما أسابيع، ظهرت دعوات أممية لسرعة الاستجابة وتوفير ما يلزم للأسر والأطفال المتضررين من كارثة الزلزال خصوصًا في مناطق شمال غرب سوريا التي فاقم فيها الزلزال أوجاع سنوات من الحرب والنزوح.
وقتل أكثر من 36 ألف شخص جراء الزلزال المدمر في حصيلة غير نهائية حتى اليوم الثلاثاء، فيما أصيب عشرات آلاف آخرين وتضرر أكثر من 20 مليون شخص في سوريا وتركيا جراءه.
7 ملايين طفل تضرروا
ومن بين المتضررين 7 ملايين طفل بحسب الأمم المتحدة التي أعربت عن مخاوفها من مقتل آلاف غيرهم جراء الزلزال.
وأعلن المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" جيمس إلدر أن عائلات مع أطفالها "تنام في الشوارع ومراكز التسوّق والمدارس والمساجد ومحطّات الحافلات وتحت الجسور، وما زالت مع أطفالها في مناطق مفتوحة خوفاً من العودة إلى منازلها".
وأضاف إلدر أنّ "عشرات آلاف العائلات تتعرّض للعوامل الجوية في فترة من العام شديدة البرودة، والثلوج والأمطار المتجمّدة شائعة"، وفق ما نقلت عنه "فرانس برس".
وأشار إلى تقارير بشأن ارتفاع أعداد الأطفال الذين يعانون من انخفاض حرارة الجسم والتهابات الجهاز التنفّسي.
لحظات مؤثرة تحت الركام
وحظيت صور إخراج أطفال من تحت الأنقاض باهتمام بالغ من قبل وسائل الإعلام خصوصًا أن عددًا منهم بقي لأيام في ظلمة الركام وفي ظل درجات متدنية.
ولعل الطفلة "آية" التي ولدت تحت ركام منزلها في سوريا وتسابقت عشرات الشخصيات إلى تبنيها كانت عنواناً، والأمل الذي خرج من رحم المأساة.
كما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة الطفلة التي بقيت تحمي رأس شقيقها من تحت الأنقاض التي بقيا عالقين فيها لأكثر من 17 ساعة قبل وصول فرق الإنقاذ إليهما.
وبعثت مشاهد إنقاذ أطفال بعد أيام من الزلزال بارقة أمل بإخراج مزيد منهم أحياء، خصوصًا أن هؤلاء كانت علامات الصدمة بادية على وجوههم ولا يستطيعون فهم ما جرى لكن صورهم كانت حديث الفضاء الإلكتروني الذي شهد تعاطفًا منقطع النظير مع المتضررين.
كما أسرت الطفلة السورية "شغف" التي أنقذت من تحت الركام قلوب الملايين بعد إنقاذها، خصوصًا أنها الناجي الوحيد من أسرتها.
أطفال مجهولو الهوية
ولصغر سنهم وعدم قدرتهم على الكلام، بقي عدد كبير من الأطفال مجهولي الهوية لعدم معرفة ذويهم، الذين إما قضوا نحبهم أو انقطع التواصل معهم.
ووفق تقرير صحفي لهيئة الإذاعة البريطانية فإن رضيعة بعمر 6 أشهر موجودة في وحدة العناية المركزة بمستشفى في مدينة أضنة التركية التي تضررت بشدة من الزلزال لا يمكن حتى الآن العثور على ذويها، هي حالة من 100 طفل لم يعثر على ذويهم أو يعرف مصيرهم بعد.
وقال التقرير إن الزلزال حطم منازل هؤلاء الأطفال وقطع التواصل مع ذويهم، والآن حرمهم أسماءهم.
ولفت كذلك إلى طفلة أخرى تبلغ من العمر حوالي 5 سنوات تعاني من كدمات في الرأس ولم يعثر حتى الآن على ذويها.
ونقل عن طبيبة أطفال تدعى إلكنور بانليسور قولها إن "الطفلة تتواصل فقط بالعين والإيماءات".
وتضيف: "بسبب الصدمة، لا يستطيع هؤلاء الأطفال التحدث حقًا. إنهم يعرفون أسماءهم. بمجرد استقرار حالاتهم بعد يومين، يمكننا (محاولة) التحدث معهم".
مدارس أصبحت مراكز إيواء
تحولت كثير من المدارس في المناطق التي ضربها الزلزال إلى مراكز لإيواء المشردين من الكارثة، وهذا يعني عدم مقدرتها على استقبال عشرات آلاف الطلبة وبالتالي حرمانهم من التعليم لأجل غير مسمى.
أضف إلى ذلك تضرر وتهدم عدد كبير من المدارس في سوريا والتي قالت الأمم المتحدة إنها فاقت 115 مدرسة إلى جانب تضرر مئات أخرى، وهو عدد غير معروف في تركيا حالياً.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لكراسات تلاميذ دراسية أخرجت من تحت الأنقاض، فيما ظهر بإحداها متطوع في فريق "الخوذ البيضاء" يقرأ عبارات كتبها أحد الأطفال مكتوب فيها: "ماتت رغبتي في كل شيء".
حالة صدمة
ينبه الاستشاري النفسي والتربوي الدكتور موسى مطارنة إلى أهمية البدء بعلاج هؤلاء الأطفال وعرضهم على الأخصائيين للتقليل من الأضرار التي تعرضوا لها.
وقال مطارنة في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن من يتعرضون عادة إلى كوارث أو يكونون ضحايا لحروب أو أزمات يدخلون في حالة صدمة، ويمكن أن يتدهور وضعهم النفسي إن بقوا بدون علاج".
وحذر من أن عدم الاستجابة السريعة بعلاج هؤلاء الأطفال يعرضهم للدخول في حالات اكتئاب شديدة إلى جانب إصابتهم بنوبات من التوتر والقلق أو يدخلوا في حالة من "الفوبيا" تجاه ما مروا به من أحداث.
وأشار الخبير النفسي إلى أن "هؤلاء الأطفال هم الآن في حالة صدمة ولا يستوعبون ما يحدث، ومع مرور الوقت يبدأ جهازهم العصبي بالتفاعل مع الصور والمواقف التي عاشوها".
وتابع: "إذا لم يتم تحويل تلك الذكريات إلى مهارات خاصة قادرة على التكيف مع المواقف، فإن وضعهم النفسي سيواصل التدهور وبالتالي سيصبحون مرضى نفسيين".
ولفت إلى أن "العلاج النفسي لا ينسيهم ما حدث ولكنه يجعلهم قادرين على تحويل أي سلوك من سلبي إلى إيجابي والتعامل مع ما حدث كأمر واقع".