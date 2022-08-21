"الفتور" في معاملة اللاجئين يعيق تقدم ستيفان في بلجيكا ‎‎

يبدي لاجئ عراقي استياءه مما يصفها بـ“حياة اجتماعية مملة وكئيبة“ في أوروبا، مستنكرًا الفتور في معاملة اللاجئين، رغم نجاح رحلته إلى بلجيكا، وحصوله بسهولة على الإقامة الدائمة والجنسية.

وشق ستيفان، وهو من مدينة نينوى العراقية، طريقه بنجاح، وتُوجت مثابرته بالعمل في أحد فروع شركة سيارات عالمية هناك، ممارسًا شغفه على وسائل التواصل الاجتماعي كيوتيوبر.

ويفتقد ”ستيفان“ الذي غادر العراق قبل 15 عامًا ”دفء الحياة الاجتماعية في بلده والعلاقات الأسرية القوية“، ولكن في المقابل يستبعد المغامرة والعودة من جديد مع استمرار التدهور الأمني، وحالة اللااستقرار السياسي، بحسب حديثه لقناة ”black box“ على موقع يوتيوب.

ويقول ستيفان، الذي وصل إلى بلجيكا عن طريق إجراءات لم الشمل: ”الحياة هنا مختلفة.. ما يزعجني هو الفتور في العلاقات الاجتماعية“.

ومع ذلك، نجح ستيفان في استثمار فرصة لجوئه التي قدمت له على طبق من ذهب أفضل استثمار، ولم يصطدم بالمطبات والعقبات التي تضيق الخناق على اللاجئين اليوم.

ودرس في الجامعة اختصاص الأعمال الإدارية، ثم فاز بفرصة عمل براتب جيد، وساعده في ذلك إتقانه لأكثر من لغة، حيث يتحدث ستيفان: العربية، والكردية، والهولندية، على غرار الإنكليزية.

ويؤكد ستيفان أنه ”دون لغة لا يمكن تحقيق أي شيء“، حيث سيعيش اللاجئ ما يشبه حالة ”ضياع“.

ويقر بأن ”الخبرة التي يتمتع بها، واللغات التي يتقنها، ساهمت بتحسين دخله المالي، ليتمكن فيما بعد من شراء منزل وسيارة، كما نجح في إلحاق زوجته به من العراق عن طريق إجراءات لم الشمل“.

ولم يخطط ”ستيفان“ على أن يختص في مجال تجارة السيارات، بل كان أمله أن يلتحق بأحد النوادي الرياضية، حيث كان حلمه أن يكون لاعب كرة قدم.

ويشرح بالقول: ”أمام ضغوط عائلتي، تنازلت عن هذا الحلم، لكن أحلامي تغيرت، وأصبحت مهووسًا بعالم التواصل الاجتماعي“.

ويريد ستيفان، اليوم، التركيز على ما يقدمه من محتوى وتوثيق رحلاته لزيادة المتابعين.

وتمكن ”ستيفان“ الذي يقطن مدينة ألست التابعة للجانب الهولندي، من زيارة نحو 22 دولة.

وأعترف أن ”الحصول على الجنسية يسهل حياة اللاجئ، ويمنحها ميزات عديدة، أهمها حصوله على جواز سفر أوروبي“، مستدركًا بالقول: ”لكن القوانين تغيرت“.

وأوضح أن ”شروط الجنسية، اليوم، تتطلب إقامة دائمة، وعدد أيام عمل تبلغ 486 يومًا، مع اختبار قدرة اللاجئ على الاندماج“.

ويتابع: ”الاندماج يعني التعرف على القوانين، وثقافة البلد الذي اخترت اللجوء إليه“.

ويحذّر اللاجئين الجدد من ”صعوبة الاندماج بسبب عائق اللغة“، كما يبين أن ”الكبار في السن يواجهون مشكلة في هذا الجانب مقارنة بالشباب“.

ويقول: ”الجميع هنا منهمك في مشاغله، الزيارات العائلية بمواعيد، نظام الحياة مختلف عما تعود عليه آباؤنا، لكن علينا احترام ذلك“.

وفي حين منحته أوروبا حياة جيدة بعيدًا عن ويلات الحرب، لكن ”ستيفان“ لا يخفي شعوره بالوحدة، ويقول: ”ليس لدي أصدقاء.. يصعب التأقلم مع أسلوب حياة مغاير“.

وتلاحق الضغوط اللاجئين من المنطقة أمام مزاحمة الجنسيات الأخرى، ليؤكد ستيفان أن ”أوروبا تستحق المغامرة والتضحية، خاصة إذا افتقدنا الأمان في أوطاننا“.

ويلاحظ تحول مدن العراق إلى نقاط تفتيش، ويعلق: ”الشرطة في بلدنا مصدر رعب، لكن في بلجيكا هي مصدر أمان“.

ويخلص ستيفان إلى القول: ”لكل من يريد الهجرة، عليك التفكير جيدًا، إذا كانت حياتك تتعرض إلى خطر.. لا تتردد في الرحيل“.