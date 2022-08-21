مفتشو أمن مطار الكويت ينفذون احتجاجا اعتراضا على مواعيد العمل (فيديو)

نفذ مفتشو الأمن في مطار الكويت، اليوم الأحد، وقفة احتجاج على تغيير مواعيد العمل الخاصة بهم، والتعسف الذي يتعرضون له، بحسب وصف البعض.

وتداول ناشطون وحسابات في الكويت مقاطع فيديو وصورًا تظهر عشرات المفتشين بالزي الرسمي، وهم يتجمهرون في المطار خلال وقفتهم الاحتجاجية.

ويسمع في أحد المقاطع المتداولة صوت أحد الأشخاص يقول إنه بعد زيارة الوزير لهم وصرف البدل لهم، تعرضوا للتعسف في العمل ومنعهم من الدخول.

ونشر حساب عبر تويتر باسم ”مفتشي أمن المطار“ رسالة إلى وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الصباح، تشرح له أبعاد الأزمة الحاصلة في مطار الكويت.

وجاء فيها ”رسالة إلى الأب وزير الداخلية الشيخ/طلال الخالد الصباح من أبنائك مفتشي أمن المطار نلتمس من معاليكم يد الرحمة لنجدتنا من اللواء/منصور العوضي إذ بعد موافقتكم على إدراج علاواتنا بعد المطالبة بها لـ4 سنوات متواصلة فلا أذن تسمع ولا ضمير يشعر، وبعد موافقة معاليكم سولت له نفسه الانتقام بجعل الدوام الرسمي 6 أيام عمل ويومين للراحة، هل هو تحد وفرد العضلات ضد معاليكم، وهل هو نوع من أنواع الاعتراض والتمرد على إقرار البدلات؟!“.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اعتمد أخيرًا علاوة بدل النوبة لمفتشي أمن المطار.

ووجه الوزير بسرعة استحداث تدرج وظيفي لشاغلي وظيفة (مفتش أمن مطار) وفق القوانين المنظمة في ديوان الخدمة المدنية، بحسب بيان لوزارة الداخلية.

وجاء ذلك بعد زيارة قام بها الوزير إلى مطار الكويت يوم الـ14 من أغسطس الجاري، واستمع خلال زيارته إلى مفتشي الأمن وتعرف على مطالبهم، بحسب ما ظهر في مقطع فيديو نشره حساب ”مفتشي أمن المطار“ ذاته.

تم مقابلة وزير الداخليه اثناء زيارته للمطار وتم الشرح من قِبل الزملاء وعرض المطالب والظلم الواقع

وتم وعد الزملاء من قبل معالي الوزير بأن يتم انصافهم في الايام القادمه ورفع الظلم عنهم

كل الشكر والتقدير لمعاليه بإستماع مطالب ابناءه ونحن على امل كبير بمعاليه @Moi_kuw pic.twitter.com/cny9ZonC1Q — مفتشين امن المطار (@Asi_moi_kwt) August 14, 2022

يذكر أن مطار الكويت يشهد حاليًّا كثافة في الرحلات الجوية وعودة أعداد كبيرة من المسافرين بعد انتهاء الإجازة الصيفية وقرب إجراء الانتخابات، بحسب صحيفة ”القبس“.

وأوضحت الصحيفة أن المطار شهد خلال اليومين الماضيين قدوم أكثر من 340 رحلة من عواصم عدة عربية وأجنبية، إذ تصدرت مصر أعلى وجهات القدوم إلى البلاد، تلتها الوجهات القادمة من السعودية، فتركيا، ثمّ دبي.

وبحسب التقديرات، فإن إجمالي القادمين خلال الفترة الحالية يتراوح ما بين 25 و30 ألف قادم يوميًّا.