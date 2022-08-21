نعي واسع للأديب والمفكر السعودي عبدالمقصود خوجه

أعلن في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد عن وفاة الأديب والمفكر السعودي عبدالمقصود خوجه، عن عمر ناهز 86 عاما، في أحد مستشفيات الولايات المتحدة حيث كان يتلقى العلاج، بحسب مصادر سعودية.

ونعى الراحل طيف واسع من الشخصيات الرسمية والثقافية والمجتمعية، معددين مآثره وخصاله، مقدمين التعازي لأسرة الفقيد، الذي يعرف بـ ”مؤسس الإثنينية“.

وقدم تركي آل الشيخ مستشار ولي العهد السعودي التعازي لأسرة الراحل، وكتب في تغريدة عبر حسابه في تويتر ”رحم الله المثقف والأديب الشيخ عبدالمقصود خوجه وغفرله وأسكنه فسيح جناته … عزائي لعائلته الكريمة و إنا لله وإنا إليه راجعون“.

بدوره، علق الكاتب والمفكر السعودي أحمد الأحمري على وفاة خوجه قائلا ”رحم الله المثقف الفعال في مجتمعه #عبدالمقصود_خوجة رأيت أفعاله وما عرفت شخصه قدم على ما يقارب نصف قرن في #الاثنينية #جدة عملا لم يماثله غيره كرّم المثقفين من كل الأطياف من بلدان عديدة جاد بوقته وماله واستضاف ونشر ما لم يقدر عليه أي وزير ثقافة، وقدم أنموذجا للتاجر المثقف الجواد“.

الكاتب والصحفي السعودي عبدالعزيز القاسم نعى الراحل قائلا ”يرحم الله تعالى العم عبدالمقصود خوجة، كان أحد رجال الأعمال القلائل الذين سخروا ثرواتهم لخدمة الأدب، عبر الاثنينية الشهيرة خاصته، وطبع كتب الأدباء والمثقفين والاحتفاء بهم كل يوم اثنين. كنت أحد الذين يحرصون على حضور تلك الاثنينيات التي تستضاف فيها شخصيات وقامات أدبية وفكرية رفيعة“.

الكاتب حمد القاضي شارك في نعي الراحل بقوله ”رحم الله الراحل الكبير مُكْرم العلم ومقدّر الأدباء #عبدالمقصود_خوجه صاحب أشهر منتدى ثقافي بالمملكة كرّم مئات الشخصيات العلمية والأدبية كان مؤثرا على ذاته نذر نفسه لتكريم الآخرين و رفض أي تكريم له من ردّ الجميل تكريمه بعد رحيله بما يُذكر به“.

الناقدة والأديبة زكية العتيبي كانت من ضمن المشاركين في نعي الراحل وقالت ”رحم الله صاحب الاثنينية الذي أضاء باثنينيته وجه الفكر والثقافة والإبداع في وطني“.