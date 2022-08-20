السعودية.. "قصيدة" تصبح "سيرة ذاتية" ليتيم يبحث عن وظيفة

لجأ شاب سعودي يتيم، لطريقة فريدة كي يحصل على وظيفة تؤمن له راتبًا شهريًا.

وقرر الشاب الاستعانة بشاعر معروف في المملكة بدلًا من التوجه لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسؤولة عن توفير فرص وإعانات للعاطلين عن العمل.

وفي بلد مثل السعودية، حيث لا يزال للشعر مكانته التي وصل لها في شبه الجزيرة العربية قبل مئات السنين، اختار الشاب اليتيم المسؤول عن إعالة أسرته، جاره الشاعر عايض المطيري، كي يتقدم له بطلب الحصول على وظيفة.

وتكفل المطيري بالفعل لتلك المهمة، وتوجه لمجلس أحد شيوخ القبائل المعروفين، وألقى قصيدة أمامه وأمام ضيوفه الكثر.

وشرح المطيري عبر القصيدة ظروف الشاب وطلبه، فيما يشبه عرض ”السيرة الذاتية“ التي ترافق طلبات التوظيف، لكن هذه المرة شعرًا.

وأشاد الشاعر، بشيخ القبيلة التي ينتمي لها هو أيضًا، وهي قبيلة مطير العريقة، وتلبيته الدائمة لمن يحتاج المساعدة، وهو أسلوب مدح معروف في الشعر العربي، قبل أن يورد طلبه.

وقال إن ”طلبه لا يرتبط بحاجة خاصة به، وإنما يتعلق بحاجة شاب من قبيلة أخرى، هي قبيلة حرب العريقة أيضًا، لجأ إليه للحصول على وظيفة“.

وتعول والدة الشاب على الشاعر وشيخ القبيلة في إنهاء معاناة العائلة مع عدم وجود مورد مالي ثابت يلبي احتياجاتهم.

الشاعر عايض المطيري الله يحفظه يفزع لجاره الحربي في وظيفة هنا سمو الأخلاق والفزعة الصادقة والنخوة. والجيرة الطيبه

هذا اللي والله اللي ودك يصير منك وفيك وهذا والله ودك يصير جارك ابيات اذا لم تحرك فيك شي ف على مشاعرك واخلاقك السلام pic.twitter.com/GQsgITlFDa — FCB🇰🇼أبوخالد الحناكي🇸🇦 (@Q84u2) August 19, 2022

ووجدت مبادرة الشاعر التي وثقها أحد الحاضرين في مجلس شيخ القبيلة بمقطع فيديو، تداولًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي تجاوز حدود السعودية إلى باقي دول الخليج العربي، وسط ردود فعل واسعة حول طريقة طلب الوظيفة الفريدة، ووفاء الشاعر لجاره.

| #حق_الجار | الشاعر عايض عبيد المطيري يتوسط لجاره " الحربي" لدى " الدويش

" شيخ مطير ، ويطلبه قائلاً : ما جيتك أبغى لي عمارة ولا شيك

جيتك معي حربي يبى له وظيفة وامه تدور فزعتي يوم اناديك

في البيت ياستر الهنوف العفيفه ونعم قبيلة مطير ♥️ عجزت أن أصف ما قام به هذا الرجل ♥️ pic.twitter.com/r0AXs2xlnz — أ.فيصل غربي الحبلاني 🇯🇴-🇰🇼 (@fasilgarb) August 17, 2022

ويُعرف الشاعر المطيري بلقب ”شاعر الفزعات“، أي شاعر المساعدة، حيث يلجأ لشيوخ القبائل لعرض طلبات من يلجأون إليه.

وفعل ذلك قبل نحو عامين عندما لجأ لأحد شيوخ القبائل بهدف مساعدة معلمة في الانتقال لمدرسة قريبة من منزلها بعد أكثر من 8 سنوات من عملها في مدرسة تبعد عن منزلها 300 كيلو متر.

وحتى طلب الشاب اليتيم يعود لأعوام سابقة، لكن قصته وطريقته غير المعهودة في الحصول على وظيفة، لم تكن معروفة على نطاق واسع من قبل.

وأبدى أحد ملاك الإبل في السعودية، إعجابه بمبادرة الشاعر المطيري، وقرر إهدائه جملًا على قصيدته تلك التي ساعد فيها جاره.

وقال إبراهيم بن شديد ال سعد: ”حي راسه حي راسه بيض الله وجهه بيض الله وجهه كسب اجر وعلمنا طيب علي الطلاق انه له عندي قعود ابي رقمه يالربع“.

حي راسه حي راسه بيض الله وجهه بيض الله وجهه كسب اجر وعلمنا طيب علي الطلاق انه له عندي قعود ابي رقمه يالربع — ابراهيم بن شديد ال سعد (@abrahym_shdyd) August 18, 2022

الطيب ماله لا عمر ولا وقت 👍 — ابراهيم بن شديد ال سعد (@abrahym_shdyd) August 18, 2022

وللقبائل العربية وشيوخها مكانة كبيرة في السعودية وباقي دول الخليج العربي، ويلجأ لهم كثير من أبناء القبائل لمساعدتهم في جوانب مختلفة.