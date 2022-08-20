أول صورة لقاتل الطفلة السورية جوى استانبولي

نشرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها في ”فيسبوك“، اليوم السبت، أول صورة لقاتل الطفلة جوى استانبولي، التي قُتلت في مدينة حمص، وسط البلاد، ولكن دون أن تذكر اسمه.

وكتبت الداخلية في منشورها: ”#قاتل الطفلة #جوى_استانبولي في قبضة فرع الأمن الجنائي بحمص“.

وكان قائد شرطة حمص العميد أحمد الفرحان كشف، خلال مداخلة مع التلفزيون السوري الرسمي، تفاصيل القبض على قاتل الطفلة جوى إستانبولي.

وأكد أنه نتيجة المتابعة والتحريات المكثفة تم التوصل إلى قاتل الطفلة ”إستانبولي، والتي عُثر عليها قبل أيام مقتولة ومشوهة.

وأوضح أن ”القاتل من أبناء الحي، ولديه سجل عنف أسري ضد زوجته وأطفاله، ويعاني من أحوال مادية ونفسية سيئة“.

وكانت الأجهزة الأمنية السورية عثرت على جثة جوى طارق إستانبولي (4 أعوام) التي اختفت من أمام منزلها في حي المهاجرين بمدينة حمص، قبل أيام في ظروف غامضة.

وقالت وزارة الداخلية السورية عبر ”فيسبوك“، إن الطفلة وُجدت مقتولة ومرمية في مكب نفايات تل النصر في حمص.

وأضافت أنه ”من خلال التحقيقات الأولية، ونتيجة الكشف الطبي على جثة الفتاة تبين أن الجثة تعود للطفلة جوى إستانبولي التي فقدت، منذ 8 أغسطس/ آب الجاري، وقد تعرفت والدتها عليها من خلال ملابسها“.

وتبين، بحسب ”الداخلية السورية“، أن ”سبب الوفاة هو النزف الحاد الناجم عن ضرب الرأس بآلة حادة“.

وأثار اختفاء ”جوى“ تفاعلًا واسعًا من قبل مواطنين وحسابات إخبارية محلية، في محاولة للعثور عليها.

ورصدت تقارير تزايد أعداد اختطاف الأطفال من قبل عصابات مجهولة مع استمرار تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في سوريا.