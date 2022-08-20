القبض على قاتل الطفلة السورية جوى إستانبولي

أعلن فرع الأمن الجنائي في مدينة حمص السورية، اليوم السبت، إلقاء القبض على قاتل الطفلة جوى إستانبولي.

وكانت الأجهزة الأمنية السورية عثرت على جثة جوى طارق إستانبولي (4 أعوام) التي اختفت من أمام منزلها في حي المهاجرين بمدينة حمص، قبل أيام في ظروف غامضة.

وقالت وزارة الداخلية السورية عبر ”فيسبوك“، إن الطفلة وجدت مقتولة ومرمية في مكب نفايات تل النصر في حمص.

وأضافت أنه ”من خلال التحقيقات الأولية، ونتيجة الكشف الطبي على جثة الفتاة تبين أن الجثة تعود للطفلة جوى إستانبولي التي فقدت، منذ 8 أغسطس/ آب الجاري، وقد تعرفت والدتها عليها من خلال ملابسها“.

وتبين، بحسب ”الداخلية السورية“، أن ”سبب الوفاة هو النزف الحاد الناجم عن ضرب الرأس بآلة حادة“.

وأثار اختفاء ”جوى“ تفاعلًا واسعًا من قبل مواطنين وحسابات إخبارية محلية، في محاولة للعثور عليها.

ورصدت تقارير تزايد أعداد اختطاف الأطفال من قبل عصابات مجهولة مع استمرار تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في سوريا.