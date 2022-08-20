"وثيقة قيَم" لمرشحي الانتخابات البرلمانية تشعل جدلا في الكويت

أشعلت ”وثيقة قيَم“ أطلقها نشطاء في الكويت، لمطالبة مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة بـ ”الالتزام بها“ جدلا واسعا في البلاد.

وتضمنت ”الوثيقة“ التي تم توجيهها لمرشحي انتخابات مجلس الأمة المتوقع إجراؤها أواخر أيلول/ سبتمبر المقبل، 12 بندا تطالبهم بالتعهد بالالتزام بها عقب فوزهم.

وثيقة «قيم» تلزم المرشحين برفض قانون الاختلاط بين الجنسين وحفلات الرقص والمسابح المختلطة وارتداء النساء الزي غير المحتشم. pic.twitter.com/4WZIZ4A0Qf — المجلس (@Almajlliss) August 19, 2022

ودعا الناشط الإسلامي عبدالرحمن النصار، الذي أطلق هذه ”الوثيقة“، الناخبين لدعمها ونشرها تمهيدا لتقديمها للمرشحين.

ومن أبرز البنود التي نصت عليها: ”رفض العبث بقانون منع الاختلاط والمطالبة بتطبيقه بما يحقق فصل مباني الطلاب عن الطالبات“.

كما نصت على ”رفض المهرجانات والحفلات المختلطة، والمسابح والنوادي المختلطة في الفنادق وغيرها“.

وتضمنت ”تفعيل قانون اللبس المحتشم في الجامعة والتطبيقي للطلاب والطالبات“.

وحظيت هذه ”الوثيقة“ بتأييد ودعم البعض، ومنهم الكاتب سالم حسين علي العجمي، الذي أعلن عزمه خوض الانتخابات البرلمانية ممثلا عن الدائرة الخامسة.

وقال العجمي الذي أعاد نشرها عبر حسابه في ”تويتر“: ”أعلن التزامي بما جاء بهذه الوثيقة المباركة وأتشرف أن أكون أول الموقعين عليها“.

وأيد المدون عمر الخطيب ما جاء في بنودها، قائلا: ”يا ليت ويبصمونهم بعد قيمنا وثوابتنا الشرعية خط أحمر خصوصًا في ظل ما قاعد نشوفه هاليومين من تفشي للدعارة في بعض المناطق وإسفاف وقلة حيا في الشواطئ وحفلات الرقص“.

يا ليت ويبصمونهم بعد قيمنا وثوابتنا الشرعية خط أحمر خصوصًا في ظل ما قاعد نشوفه هاليومين من تفشي للدعاره في بعض المناطق وإسفاف وقلة حيا في الشواطئ وحفلات الرقص — أ . عمر الخطيب (@3mralkh2teeb) August 19, 2022

وكتب علي حسين الزاير: ”الله يبارك في هذه الوثيقة وجزاه كل خير من قام عليها“.

الله يبارك في هذه الوثيقة وجزاه كل خير من قام عليها — علي حسين الزاير (@alzayer_8) August 19, 2022

في المقابل، انتقد آخرون هذه الوثيقة ومقدميها، حيث اعتبر البعض أن الغاية منها ”تشريع الممارسات السياسية المشبوهة والمتاجرة بالدين وبأنها بعيدة عن مطالب الكويتيين“.

وبهذا السياق، قال نجدي السبيعي: ”يطالبون بالحريات الي تسمح لهم بالممارسات السياسية المشبوهة ويتاجرون بالدين والقيم والأخلاق #وثيقة_القيم“.

وكتبت المدونة رقية الحسيني: ”هذه وثيقة القِيَم ولا وثيقة الgame ؟؟؟؟ وثيقة إلهاء الشعب عن مشاكله الحقيقية“.

واعتبرت ”زهراء“ أن مضمون الوثيقة يتناسب مع الأفكار المتشددة، متسائلة: ”مشروع داعش و لا شسالفه ؟؟؟ #وثيقة_القيم“.

بدوره، علق عبدالعزيز أشكناني: ”مو هذا الي يحتاجة المواطن الكويتي .. ان شاء الله اهل الكويت اهل دين وصلاح مو محتاجين نائب بمجلس الأمة يعلمنا القيم“.

مو هذا الي يحتاجة المواطن الكويتي .. ان شاء الله اهل الكويت اهل دين وصلاح مو محتاجين نائب بمجلس الأمة يعلمنا القيم — Abdulaziz Ashkanani 💚💫🇰🇼 (@ashkananz) August 19, 2022

يشار إلى أن مرسوما أميريا صدر مطلع الشهر الجاري، قضى بحل مجلس الأمة، استعدادًا لإقامة انتخابات جديدة، في تحرك يهدف إلى حل الأزمة المستعصية بين الحكومة والبرلمان.

ويتألف مجلس الأمة الكويتي من خمسين نائبا، موزعين على خمس دوائر انتخابية.

ويتم انتخاب 10 نواب عن كل دائرة، حيث يسمح لكل مواطن اختيار مرشح واحد فقط في الدائرة المقيّد بها، وأي صوت يمنحه لأكثر من مرشح يعد باطلاً.