رحمة الحوشبي.. أول قائدة طيران حربي يمنية

أصبحت رحمة عزالدين الحوشبي، أول قائدة طيران حربي يمنية، وذلك بعد تخرجها من كلية علوم الطيران بالسودان.

وتخرجت الحوشبي، برتبة ملازم طيار، فيما كرّمها رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يوم الخميس، كأول فتاة تتخرج من الكلية وذلك خلال حفل تخريج الدفعة الـ (19).

وبحسب صحيفة ”الأيام“ اليمنية اليوم السبت، فإن الحوشبي حصلت على المركز الأول في دفعتها.

بدوره، هنأ وزير الدفاع اليمني، الفريق محسن الداعري، الملازم الحوشبي، كأول جندية يمنية تنال شهادة في هذا المجال.

ولفت الداعري إلى أن ”تفوّقها تأكيد آخر على نجاح المرأة اليمنية“، بحسب ما نقل عنه موقع الجيش اليمني ”سبتمبر نت“.

وحيّا كذلك شجاعتها ”لانضوائها في مجال قيادة الطيران الحربي“، معتبرا أنها ”ستخوض بلا شك تجربة رائدة في هذا المجال مع زملائها، وستعمل على خدمة شعبها وقواته المسلحة“.

كما أشاد نائب رئيس هيئة الأركان السوداني، الفريق منور عثمان نقد، بالحوشبي، كأول فتاة تتخرج من كلية علوم الطيران في بلاده.