بسبب سؤال عن عمرها.. تعويض سيدة بـ5 آلاف دولار في أيرلندا

حصلت سيدة في الأربعينات من العمر وتُدعى جانيس والش، على تعويض مالي من مطعم شهير، بلغ أكثر من 5 آلاف دولار، وذلك لسؤالها خلال مقابلة للعمل في المطعم عن عمرها.

وذكر موقع ”لاد بايبل“ الإخباري، اليوم الجمعة، أن جانيس والش وهي من أيرلندا الشمالية، كانت أجرت مقابلة عمل لدى سلسلة المطاعم الأمريكية ”دومينوز بيتزا“، فرع مدينة سترابان، غرب مقاطعة تايرون الإيرلندية، للحصول على وظيفة سائقة توصيل وجبات ”بيتزا“ في المطعم.

وفي بداية المقابلة سألها المحاور، عن عمرها دون الالتفات إليها، ثم علمت بعد ذلك أنها لم تنجح في طلبها للوظيفة.

واعتقدت والش أنها رُفضت بسبب جنسها وعمرها، قائلةً: ”لم أشاهد سوى رجال يعملون كسائقين توصيل، وأعتقد أنه تم تجاهلي للحصول على وظيفة سائقة توصيل بيتزا لأنني امرأة“.

وأوضحت والش، أنها تواصلت مع موظفي مطعم ”دومينوز بيتزا“ فرع مدينة سترابان، عبر موقع فيسبوك، وأخبرتهم عن اعتقادها أنها تعرضت للتمييز.

واتصل بها أحد أعضاء لجنة المقابلة والذي اعتذر لها وأوضح أنهم لا يعلمون أنه من غير المناسب سؤال شخص ما عن عمره عند إجراء مقابلة معها للحصول على الوظيفة.

وفي محادثة أخرى مع موظف آخر في ”دومينوز بيتزا“ فرع مدينة سترابان، أخبرها أن هذا العمل يناسب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ”18 – 30“ عامًا.

ورفعت والش بعد ذلك قضية ضد شركة ”دومينوز بيتزا“، بتهمة التمييز في العمر والجنس، للتوظيف في وظيفة سائق توصيل.

وحصلت قضيتها على الدعم من قبل منظمة ”لجنة المساواة لأيرلندا الشمالية“، والتي تهدف إلى تكافؤ الفرص بين الجنسين وبين كافة الأعراق والمعتقدات الدينية.

وقررت المحكمة تعويضها مالياً من مطعم ”دومينوز بيتزا“ في مدينة سترابان، بمبلغ قيمته 4250 جنيهًا إسترلينيًا نحو (5031 دولارا أمريكيا)، كما اعتذر المطعم عن الحادث.

وقالت ماري كيتسون، كبيرة المسؤولين القانونيين في منظمة ”لجنة المساواة لأيرلندا الشمالية“: ”يجب أن يكون الأشخاص المشاركون في التوظيف على دراية بكيفية التعامل مع المتقدمين في الحصول على الوظائف بموجب القانون، وعدم السماح للصورة النمطية حول الوظائف، التأثير على قرارات التوظيف“.

من جهته صرح المقر الرئيسي لمطعم ”دومينوز بيتزا“، في تعقيبه، أنه ليس له علاقة بالحادث، حيث وفقاً لقوانين الشركة فإنها تمنح لكل مدير من أفرعها حق التوظيف.

وعلى إثر هذه الحادثة، يُدار فرعها الآن بمدينة سترابان تحت إدارة جديدة.