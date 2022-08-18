الأردن.. نجاح "فتى الزرقاء" بالثانوية العامة بمعدل 85%

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع محلية، في الأردن، على نطاق واسع، نبأ نجاح الطالب صالح حمدان، المعروف باسم ”فتى الزرقاء“، في امتحانات الثانوية العامة، بعد إعلان نتائجها، صباح اليوم الخميس.

وحصل صالح على معدل 85.15 في الفرع الأدبي، وهو يتطلع لدراسة تخصص القانون في الجامعة.

وأعرب الجمهور الأردني عن تعاطفه مع نجاح الفتى صالح بامتحانات الثانوية العامة، بعدما هزت قضيته الشارع الأردني في العام 2020، عندما اعتدت عليه عصابة من الأشخاص، وقاموا ببتر يديه وفقأوا عينيه؛ لتورط والده في قتل أحد أقارب العصابة.

وقضت محكمة أمن الدولة في الأردن، في شهر مارس/ آذار 2021 بالإعدام شنقا على 6 من مرتكبي جريمة ”فتى الزرقاء“ التي روعت الشارع الأردني قبل شهور.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المحكمة قضت بالإعدام شنقا على 6 من المتهمين، أحدهم فار من وجه العدالة.

كما حكمت على اثنين من المتهمين بالحبس، أحدهما 10 أعوام والآخر 15 عاما، وعام واحد على اثنين آخرين، في حين برأت 7 متهمين.

وأثارت القضية الرأي العام لبشاعتها وفظاعتها، وألقت الأجهزة المختصة القبض على 17 متهما بجريمة الاعتداء على الفتى.

وأسندت المحكمة للمتهمين 9 تهم، من بينها الإرهاب وترويع المجتمع، وتشكيل عصابة أشرار، وهتك العرض، والخطف الجنائي، وإحداث عاهة دائمة، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، ومقاومة رجال الأمن العام، والشروع بالقتل.