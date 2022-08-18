عبر قوارب "المانش".. موجة هجرة غير مسبوقة إلى بريطانيا

يفضل عدد كبير من المهاجرين العرب التوجه إلى بريطانيا لأنها لم تعد ملزمة باتفاقية دبلن عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي، ما خلق موجة هجرة جديدة للعرب عبر بحر المانش.

وتمنع اتفاقية دبلن المهاجرين الذين بصموا في دول أوروبية فقيرة من التقدم باللجوء في دول أوروبية أخرى وتقضي بإعادة توجيههم إلى البلد الأول الذي وصلوا من خلاله.

وبالتالي تحرم تلك الاتفاقية اللاجئ الذي تجبره اليونان أو ليتوانيا أو لاتفيا وغيرها من الدول على إجراء البصمة فيها من تقديم اللجوء في باقي دول أوروبا الغنية التي تمنح امتيازات كبيرة للاجئين.

عوامل جذب المملكة

وقال جمعة. خ (34 عاماً) وهو فلسطيني عبر منذ أشهر إلى بريطانيا: ”وصلت إلى فرنسا تهريباً من ليتواينا، ورفضت السلطات الفرنسية طلبي باللجوء بسبب بصمتي في ليتوانيا، لذلك قررت العبور إلى بريطانيا وخوض رحلة تهريب جديدة“.

وأضاف جمعة الذي يعمل فني كهرباء: ”تشكل بريطانيا عامل جذب كبير حتى للأوروبيين، فيها الكثير من فرص العمل، كما أن لغتها الإنجليزية سهلة الإتقان بشكل أكبر من الألمانية أو الفرنسية“.

وعن رحلته تحدث جمعة: ”صعدنا من ساحل كاليه في فرنسا بقارب صغير مطاطي على متنه حوالي 18 شخصاً، وبدأنا الإبحار باتجاه السواحل البريطانية“.

وأضاف الشاب: ”بعد تجاوز نصف الرحلة التي تقارب حوالي 30 كيلومتراً، بدأ الموج يعلو والمياه تتدفق إلى القارب، فقمنا بإفراغ أمتعتنا من الحقائب والأكياس، وملئها بالماء من على القارب ثم إفراغها في البحر“.

وأردف: ”عند اقترابنا من ساحل كينت البريطاني، اعترضتنا زوارق البحرية الإنجليزية، وسحبتنا إلى الشاطئ، ثم اقتادونا إلى مخيم للاجئين“.

إلا العودة إلى بيلاروسيا

خاض جمعة رحلة صعبة في بحر المانش، واقترب من عتبة الموت، لكن تبقى هذه المخاطر أفضل من جحيم غابات بيلاروسيا.

وقال جمعة: ”خضت رحلة بحرية صعبة، وأعاني هنا من الانتظار الطويل لقبول ملف اللجوء الخاص بي، ولا يسمحون لي بالعمل إلى الآن، لكن كل ذلك أفضل من العودة إلى ليتوانيا وعبور غابات بيلاروسيا“.

وصل جمعة إلى فرنسا تهريباً من ليتوانيا، بعد أن قضى أياما طويلة في الغابات البيلاروسية والليتوانية، تعرض خلالها لأشد أنواع العنف والتعذيب والتشرد.

وعن حياته في بريطانيا، تابع: ”ما زلت أنتظر الموافقة على طلب اللجوء منذ 5 أشهر، وأعيش حياة صعبة وشحيحة في مخيم لاجئين، كما لا يحق لي العمل، لكنني تعرفت على شبان عرب ساعدوني في الحصول على عمل في السوق السوداء“.

وتتخذ السلطات البريطانية إجراءات حازمة بحق الواصلين بطرق غير شرعية، يعتبر أشدها طردهم إلى رواندا الإفريقية، خاصة بعد ارتفاع عدد المهاجرين العابرين لبحر المانش باتجاه بريطانيا إلى أكثر من عشرة آلاف مهاجر منذ بداية العام الجاري.

كما تجري في الأوساط البرلمانية البريطانية أخبار عن سن قانون جديد يقضي بعقوبة السجن لـ“الدخول غير القانوني“ إلى البلاد من 6 أشهر إلى 4 سنوات.

مخيم كاليه.. موطن المهربين

فشل محمد (41 عاماً) في الوصول إلى لندن عبر جواز سفر فرنسي مزور، وتم ضبطه في المطار البريطاني وإعادته إلى اليونان، ليحاول مرة أخرى الوصول إلى فرنسا ومن شاطئها في كاليه إلى الداخل البريطاني.

وقال محمد البرمي، وهو لبناني الجنسية: ”فشلت محاولتي الأولى بدخول الأراضي البريطانية جواً عبر وثائق مزورة، وأعادوني إلى اليونان لأعود وأخوض رحلة مريرة كي أصل إلى فرنسا“.

وفي مخيم كاليه الفرنسي، قضى محمد أياماً وهو يتعرف على مهربي البشر كي يتمكن من دخول بريطانيا.

وقال: ”معظم مافيات التهريب من السوريين والعراقيين والأفغان، ويعملون تحت غطاء وكالات السياحة والسفر.. تعرفت إلى مهرب أفغاني وأرشدني إلى آلية الهروب“.

وأضاف: ”طلب مني المهرب بداية وضع مبلغ مادي في شركة تصريف عملات في لندن، وبعد إيداع المبلغ قام شخص آخر بالاتصال بي، وإخباري عن موعد الرحلة بالقارب“.

استغرقت رحلة محمد يوماً كاملاً، وبعد وصوله إلى بريطانيا بدأ بالعمل في محل مأكولات يوظف بالـ“أسود“، ثم نال حق اللجوء وتابع دراسته اللغة الانجليزية.

وختم حديثه: ”هيأت نفسي لقضاء عام صعب وشاق، لكن بعد انقضاء هذه المدة ستكون أمامي حياة مزدهرة في المملكة المتحدة، وسأعمل وسأجني المال، وبعدها سأقدم طلب لم شمل لعائلتي“.

يذكر أن فرنسا شددت حراستها على الحدود، كما عززت بريطانيا عقوباتها على العابرين بطرق غير شرعية، لكن رغم ذلك يحاول المئات العبور عبر المانش في قوارب، رغبة في تقديم اللجوء في المملكة المتحدة.