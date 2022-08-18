كم يبلغ سعر الشقة في أنحف ناطحة سحاب في العالم؟

تبرز إحدى ناطحات السحاب عن البقية في أفق ضاحية مانهاتن بمدينة نيويورك، ليس على أنها الأطول بل الأكثر نحافة، وهي في الواقع أكثر ناطحة سحاب نحافة في العالم.

وذكرت وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية الخميس، أن ”برج ستاينواي السكني المكون من 84 طابقًا، يحمل لقب أكثر ناطحة سحاب نحافة في العالم بفضل نسبة العرض إلى الارتفاع التي تتحدى المنطق“.

وتتراوح تكلفة الشقق البالغ عددها 60 في برج ستاينواي من 18 مليون دولار إلى 66 مليون دولار لكل وحدة.

ويوفر البرج إطلالات 360 درجة على المدينة، وفقا للوكالة التي قالت إنه يقع جنوب سنترال بارك مباشرةً ، على امتداد شارع 57 في مانهاتن المعروف باسم ”شارع المليارديرات“.

وأشارت ”أسوشيتد برس“ إلى أن البرج يبلغ ارتفاعه نحو 1428 قدمًا (435 مترًا) وهو ثاني أطول برج سكني في النصف الغربي من الكرة الأرضية بعد برج سنترال بارك القريب على ارتفاع 1550 قدمًا (470 مترًا).

ولفتت إلى أن أطول برج في العالم هو برج خليفة في دبي، الذي يبلغ ارتفاعه 2717 قدمًا (828 مترًا).

وقال مؤسس الشركة المصممة للبرج جريج باسكاريلي: ”يعتبر برج ستاينواي نحيفا للغاية في الجزء العلوي بحيث كلما ارتفعت الرياح، تتأرجح المنازل الفاخرة في الطوابق العليا. كل ناطحة سحاب يجب أن تتحرك، وإذا كانت صلبة جدًا فهي في الواقع أكثر خطورة، يجب أن تتمتع بالمرونة“.

ولمنع البرج من التأرجح بعيدًا، ابتكر المهندسون توازنًا مع ألواح فولاذية بحسب باسكاريلي الذي أوضح أنه في حين أن الجزء الخارجي يحتوي على زجاج عاكس للضوء، إلا أنه يشتمل أيضًا على واجهة من الطين المحكم والواجهة البرونزية التي تخلق اضطرابًا للرياح لإبطاء تسارع المبنى.

ويتمتع البرج بتاريخ طويل حيث كان الموقع السابق لـ Steinway Hall، الذي تم تشييده في عام 1924 فيما اشترت شركتا ”JDS Development Group“ و“Property Markets Group“ المبنى في عام 2013.