كيف تخطى مهاجر تشادي كابوس "بصمة دبلن"؟

حالف الحظ علي زكريا المهاجر التشادي في أوروبا بعد أن تمكن من كسر بصمة دبلن مرتين، مرة في فرنسا وأخرى في هولندا، ليحصل على تعويضات بسبب مماطلة السلطات في تحديد موعد مقابلة اللجوء.

وتمكن علي، الذي خاض مغامرة محفوفة بالمخاطر ابتداء من وصوله إلى ليبيا عبر الصحراء إلى امتطائه قوارب الموت للوصول إلى إيطاليا، من تخطي عقبة البصمة بعد أن أنصفه القضاء.

واستغرقت رحلة لجوء علي إلى أوروبا نحو عامين، ووصفها بالرحلة ”الصعبة“، حيث واجه من خلالها الكثير من الصعوبات والمخاطر حسب تصريحاته لقناة black box على موقع ”يوتيوب“.

ويروي علي تفاصيل رحلته الطويلة: ”كان الطريق إلى ليبيا صعبا، لقد عانينا العطش طيلة أسبوع في الصحراء.. لكن ما يهمنا فقط هو الهجرة“.

ويراود حلم الهجرة غالبية الشباب في تشاد بسبب تدهور أوضاع البلد الأمنية وحالة الا استقرار السياسي، ويقر بأن ”الحكومة غير قادرة على حماية المواطنين بسبب المشاكل القبلية والأمنية“.

وعقب وصوله إلى ليبيا في رحلة برية عبر السيارة دامت أسبوعا، توجه إلى إيطاليا عن طريق البحر مستنجدا بقوارب الهجرة السرية دون اكتراثه لخطر الموت المحدق.

وباتت ليبيا مركز جذب للراغبين في الهجرة من بلدانهم نحو أوروبا، وخاصة المنحدرين من الدول الأفريقية الفقيرة.

ويقول: ”استغرقت الرحلة إلى إيطاليا 12 ساعة، ودفعنا إلى المهرب 1000 دولار لكل شخص“.

ويضيف: ”بمجرد وصولنا مكثنا في معسكر لمدة شهرين، ثم تقدمت بفيزا إلى فرنسا، وفعلا تمت الموافقة، لكن سافرت وبالتأكيد ترافقني بصمة دبلن“.

ودفع سوء المعاملة التي حظي بها علي خلال تواجده في فرنسا في ظل عدم توفير مسكن خاص بالمهاجرين وغياب المساعدات المالية، إلى التفكير في السفر إلى هولندا وفعلا تحقق له ذلك في أغسطس عام 2018.

وتابع: ”وصلت إلى هولندا ومرة أخرى ترافقني بصمة دبلن، وهذه المرة من قبل السلطات الفرنسية“.

وكما هو الحال في فرنسا، حاولت السلطات الهولندية ترحيله بسبب البصمة التي تفطنوا إليها بعد مرور 4 أشهر من مكوثه في الكامب.

ولاحظ علي التركيز في هولندا على بصمة فرنسا، في حين فوجئ بكسره بصمة دبلن في إيطاليا، مبررا ذلك بتجاوزه الآجال المسموح بها للعودة إلى بلد البصمة الأول.

ورغم مساعيهم إلى ترحيله، إلا أنه تلقى بعد 6 أشهر رسالة اعتذار من السلطات الهولندية لتمديدها في إجراءات المقابلة.

وأوضح: ”فاجئوني برسالة تقر بكسر بصمة فرنسا، كما رفع المحامي الخاص بي قضية بهدف التعجيل في إجراء المقابلة ونجح في ذلك“.

وتبعا لذلك، تمكن من الحصول على تعويض مالي، كما وقع تحديد المقابلة بعد مرور خمسة أشهر.

وفيما يعد لاجئا محظوظا مقارنة بغالبية اللاجئين الذين عجزوا على تخطي كابوس دبلن، إلا أنه أقر بوجود تمييز في منح اللجوء في أوروبا حسب البلد الأصلي من أفريقيا.

وفي مقارنة مع إريتريا، أقر بتمييز في منح الإقامات التي تمنح للمهاجرين التشاديين حسب الملف الشخصي وللمهاجرين من إريتريا لأسباب إنسانية، مرجحا ذلك إلى دوافع سياسية وأمنية والدكتاتورية بعض الدولة الأفريقية.

واعتبر في ختام حديثه أن ”الرحلة والمغامرة إلى أوروبا تستحق في حال غاب بريق الأمل في بلدنا“.

وقدم نصيحة إلى كل من يراوده حلم الهجرة قائلا: ”واجهنا مخاطر حقيقية، لا تخاطروا بالمغادرة إذا لم تجدوا ما يستدعي ذلك“.