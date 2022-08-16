أفغانستان.. طالبان تفرض 5 مواد دينية إلزامية لطلبة الجامعات

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

سيطلب من طلاب الجامعات الأفغانية حضور دورات دراسات إسلامية إلزامية إضافية ضمن مناهجهم، كما قال مسؤولون في وزارة التربية والتعليم في كابول، اليوم الثلاثاء.

ولم يقل المسؤولون أي شيء حول إعادة فتح المدارس الثانوية للبنات، التي أغلقتها حركة طالبان منذُ شهر آذار/مارس الماضي.

وقال وزير التعليم العالي عبد الباقي حقاني في مؤتمر صحافي: ”سنضيف خمس مواد دينية إضافية إلى المواد الثماني الموجودة“ أصلا في المناهج الجامعية، من بينها التاريخ الإسلامي والسياسة والحكم، مع الإشارة إلى أن عدد حصص الدين الإلزامية سيرتفع من واحدة إلى ثلاث في الأسبوع.

وفي حين أن العديد من رجال الدين المحافظين من الحركة المتشددة متحفظون في ما يتعلق بالتعليم الحديث، فإن طالبان لن تأمر بإزالة أي مواد من المناهج الحالية في الجامعات، كما أكد الوزير.

ورغم ذلك، عدّلت بعض الجامعات حصص الموسيقى والنحت، وهما من المواضيع الحساسة جدا في إطار تفسير طالبان الصارم للشريعة.

كما أدى رحيل النخبة التعليمية الأفغانية، لا سيما الأساتذة، إلى إلغاء العديد من المواد.

وردا على سؤال حول إعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات، أثار المسؤولون قضية المناطق الريفية، فيما برروا على مدى أشهر الإبقاء على قرار الإغلاق بأسباب تقنية ومالية.

وأوضح عبد الخالق صادق، وهو مسؤول كبير في وزارة التربية والتعليم، أن العائلات في المناطق الريفية ما زالت غير مقتنعة بضرورة إرسال الفتيات إلى الثانويات.

وأضاف في المؤتمر الصحافي نفسه: ”نحاول تطوير سياسة سليمة بالتنسيق مع قادتنا، حتى يقتنع أيضا سكان المناطق الريفية“ بذلك.

وبالانتظار، بدون شهادة الثانوية لن تتمكن الشابات من إجراء امتحانات القبول في الجامعة.

ومنذُ عودة طالبان إلى الحكم في الـ15 من شهر آب/أغسطس لعام 2021، فرضت الحركة الإسلامية قيودا قاسية على الأفغان، خصوصا على النساء، وفق تفسيرها الصارم للشريعة.