شركة "زد ميديا" تختفي بعد احتيالها على عشرات العمانيين

أثار اختفاء شركة ”زد ميديا“ للتداول في سلطنة عمان، بعد احتيالها على مشتركيها، سجالا واسعا بين مواطنين، طالبوا بضبط مثل هذه الشركات.

وكشف مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض العديد منهم للاحتيال، من قبل شركة ”زد ميديا“، والتي اختفت لاحقا بشكل مفاجئ من السوق العماني.

وأعلن المحامي بسام علي عن بدء اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة المفوضين بالتوقيع داخل سلطنة عمان مع ”الشركة المحتالة“، مبينا أنه ”تم الوصول لبعض المعلومات عنهم“.

وأكد أنه ”سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة حقوق المواطنين دون أتعاب“.

وكتب في تغريدته عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“: ”الأحبّة المتضرّرين من #زد_ميديا، نحن بالخدمة لإتخاد كافة الاجراءات القانونيّة ضد المفوّضين بالتوقيع في عُمان للشركة المحتالة، وقد حصلنا على بعض البيانات عنهم ونحن على كافة الاستعداد للمتابعة بالنيابة عنكم وبدون أتعاب“.

بدوره، تساءل المتخصص في الجرائم الإلكترونية محمد العجمي عن دور الرقابة من قبل الجهات المعنية في السلطنة، وسبب عدم اتخاذها إجراء فوريا ضد شركة ”زد ميديا“ منذ إطلاقها داخل البلاد.

وانتقد ما أسماه ”تباطؤ الجهات الرسمية بهذا الشأن، خاصة وأن أسلوب الشركة المتبع مخالف للقانون بشكل واضح“.

ووجه ”العجمي“ سؤاله لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالله السعيدي.

وأوضح أن ”سبب تباطؤ الجهات المعنية في اتخاذ إجراءاتها يعود ربما لتواجد (زد ميديا) خارج السلطنة“.

وقال إن ”زد ميديا كانت تمارس نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن مدراءها كانوا من الشباب“.

وتابع ”العجمي“ بالقول ”المسألة مرتبطة بحساب بإنستغرام ومواقع التواصل، حتى الأمور التسويقية كان يديرها شباب، هذي نقطة الجزئية، علامة استفهام مطروحة، وأنا من ضمن الاستسفارات بذهني، لماذا لم يتم تحرك الجهات المختصة في هذه الجزئية، هل كان ثمة تساهل، أو كان الأمر غير واضح، أو مخالفا“.

وشدد على أنه ”لابد أن تتحرك الجهات المعنية لمحاسبة المسؤولين، خاصة أن العديد من المواطنين كذلك لا يعرفون أن الاشتراك في هذا النوع من الاستثمارات ممنوع بأصل القانون“.

ويعتمد عمل شركة ”زد ميديا“ على استدراج المشترك للتسجيل بإغرائه بفترة تجريبية مدة 7 أيام بموجب 21 مهمة، يجب فيها على المشترك التفاعل في منصات مواقع التواصل، ومقابل كل طلب من الشركة، يحصل المشترك على دولار واحد، يوضع في حسابه.

We all tried of warning you guys form the fraud! It is insane how people thinking of getting rich by such a stupid way! #زد_ميديا pic.twitter.com/O8hM9Wtrna

— سمّْحان 🇴🇲 (@_SAMHAN_) August 15, 2022