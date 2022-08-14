السعودية.. مخالفة من يتحدث بصوت عال بالأماكن العامة

أقر مجلس الوزراء السعودي نظام ”الذوق العام“، والذي تضمن مخالفة كل من يتحدث بصوت عال في الأماكن العامة، منعا لإزعاج العامة وتعكير صفوهم، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

وكشف نائب رئيس جمعية ”الذوق العام“ السعودية الدكتور خالد العبدالكريم، وفق موقع ”أخبار 24“ المحلي، عن تطبيق نظام لائحة ”الذوق العام“ ومخالفة من يتحدث بصوت عال في الأماكن العامة دون مراعاة مشاعر الآخرين.

وقال العبدالكريم، إن ”مجلس الوزراء السعودي أقر لائحة مخالفات الذوق العام بعد أن مرت في بضع مراحل بدءا من إقرارها من مجلس الشورى وهيئة الخبراء حتى اعتمِدت من قبل مجلس الوزراء“.

وأضاف ”جاء من ضمن اللائحة البند الخامس الذي ينص على أن التلفظ بقول أو الإتيان بفعل في الأماكن العامة فيه إيذاء أو إخافة لمرتاديها أو تعريضهم للخطر، يعتبر مخالفة للذوق العام وتطبق عليها غرامة 100 ريال للمرة الأولى“.

وتابع ”حينما يتم تطبيق اللائحة على ما حصل في بعض الأسواق خلال الأيام الماضية، نجد أنه قد تكرر الإتيان بقول وفعل فيه إيذاء للناس وإزعاجهم وتعكير صفوهم دون مراعاة لشعورهم، ما يعد مخالفة للذوق العام“.

وبين أن كثيرا من الناس يتساءلون على أي أساس وجدت المخالفة دون أن يعلموا أن جميع قيم وآداب الذوق العام مصدرها الأساس تعاليم ديننا الإسلامي، والتي نص عليها الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تأمر بخفض الصوت وعدم رفعه في الأماكن العامة.

وطالب العبدالكريم، أي شخص بإبلاغ الجهات المختصة إذا رأى أي مخالفة للذوق العام، وذلك عبر الوسائل المتعددة التي وفرتها وزارة الداخلية، للحد من السلوكيات السلبية، ونشر ثقافة الذوق العام في المجتمع.