صورة مؤثرة لسيدة كويتية في المستشفى قبل إعلان وفاة نجلها

أثارت صورة لسيدة كويتية في أحد المستشفيات التي يعالج فيها نجلها موجة تعاطف وتضامن واسعة بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج والعالم العربي.

وتداول مدونون وحسابات عبر تويتر صورة لسيدة منقبة وقد افترشت الأرض خارج غرفة العناية المركزة التي يرقد فيها نجلها، للبقاء على اطلاع دائم على حالته.

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وذكر حساب ”المجلس“ الإخباري الكويتي أن تركي صباح الظفيري، وهو نجل السيدة التي ظهرت في الصورة، توفي اليوم بعد تعرضه لأزمة صحية.

وأفادت الحسابات الإخبارية بأن ”الصورة تم التقاطها من قبل أحد الأشخاص قبيل إعلان وفاة الشاب (ابن السيدة) صباح اليوم، الذي قيل إنه كان يعاني من نزيف في الدماغ“.

شاب يلتقط صورة لإمرأة وهي تراقب حالة أبنها في العناية المركزة في أحد مستشفيات الكويت قبل أن ينتقل الشاب تركي صباح الظفيري إلى رحمة الله صباح اليوم.

• الصورة لاقت صدى واسع ، والمغردون يرفعون أكف الدعاء في أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم والدته الصبر والسلون. pic.twitter.com/ZFcgz3HyLK — المجلس (@Almajlliss) August 13, 2022

وجذبت الأم المكلومة بموقفها هذا وحرصها على مراقبة ابنها من وراء الزجاج أنظار المدونين الذين أبدوا تعاطفاً واسعاً معها، وخصصوا مئات التدوينات للدعاء لها ولابنها الذي فارق الحياة عقب أيام من تواجده في العناية المركزة.

وقال مشاري الزعابة، العضو في نقابة الصحفيين الكويتية: ”ياااااامال الجنة يابوبندر الجار الطيب الخلوق اقسم بالله حنا شهود الله في ارضه لتركي صباح الظفيري يارب عوض شبابه في الجنة اقسم بالله فقيدة وفاجعة الله يصبرنا على فراقك يالجار تكفون دعواتكم له والله يصير قلبج يا أم تركي“.

ياااااامال الجنه يابوبندر الجار الطيب الخلوق اقسم بالله حنا شهود الله في ارضة لتركي صباح الظفيري يارب عوض شبابه في الجنه اقسم بالله فقيده وفاجعه الله يصبرنا علي فراقك يالجار تكفون دعواتكم له والله يصير قلبج ياام تركي 🤲🏻انا لله وانا اليه راجعون — 🇰🇼مشـاري الزعـابـه🇰🇼 (@al3nze_rakan) August 13, 2022

وخصصت الكاتبة والصحفية إقبال الأحمد تدوينتها للدعاء لوالدة الشاب، قائلةً: ”الله يمسح على قلبها“.

الله يمسح علي قلبها 🙏🏻 — اقبال الاحمد (@iqbalalahmad1) August 13, 2022

وقال الكاتب والأخصائي الاجتماعي سعد الرفاعي: ”رحمه الله وغفر له اللهم اربط على قلب أمه وأهله“.

رحمه الله وغفر له

اللهم اربط على قلب أمه وأهله 🤲🏻 — سعد الرفاعي 🇰🇼 (@aL_ReFa3e) August 13, 2022

وتفاعلت بشاير العدواني مع الصورة، حيث قالت: ”هذا التصوير يخلي الناس يدعون لهم بالشفاء العاجل ولاحظ كمية التغريدات كيف قلوبهم مؤلمة الصورة هذي يجب أن تدرس،، رحم الله تركي الظفيري إن شاء الله من أهل الجنة وربي يعينهم يصبرهم“.