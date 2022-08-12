إشادة بمواطن سعودي فتح مطعمه للفقراء في رفحاء (صورة)

لفت مواطن سعودي الأنظار إليه وسط موجة واسعة من الإشادة والإعجاب بموقفه، بعدما أقدم على مبادرة إنسانية طيبة، أثارت ردود فعل إيجابية في المملكة.

وتداول مدونون وحسابات عبر تويتر في المملكة خلال الساعات الأخيرة صورة لأحد المطاعم وقد وضع صاحبه على الباب رسالة إنسانية تخاطب الفقراء.

وتضمنت الرسالة: ”أخي العزيز.. إذا لم يكن لديك مالا فلا تستحي وتترك نفسك وعائلتك بلا أكل، تفضل وخذ ما تحتاجه لنفسك وعائلتك من عندي فرزقي ورزقك على الله“.

وقال صاحب المطعم: ”الهدف من هذه المبادرة التقرب إلى الله عز وجل من خلال دعم الفقراء والمحتاجين والفئات الضعيفة في المجتمع بتقديم المأكولات المتنوعة لهم بدون مقابل“، بحسب ”سبق“.

وشدد على أن ”الهدف من المبادرة ليس البحث عن التسويق والإعلانات المبطنة“، مؤكدًا أن ”المطعم يشهد إقبالًا كثيفًا من الزبائن؛ نظرًا لجودة المأكولات وحيوية المكان والخدمة الراقية“، حسب قوله.

وتفاعل طيف واسع من المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع موقف المواطن السعودي النبيل، مؤكدين على خصال الكرم والأصالة في أهل رفحاء عموماً.

وقال المغرد السعودي وصانع المحتوى المعروف محمد البقمي: ”يقول الحكماء “ كلما أعطيت بلا مقابل، كلما رزقت بلا توقع “ صاحب مطعم في رفحاء وضع هذه المبادرة الجميلة على باب المحل .. الله يرزقه ويفتح له ابواب رزقه“.

مغرد باسم ”سهم“ أشاد بالمواطن السعودي قائلاً: ”بيض الله وجهه وكتب الله اجره. ليس غريب الكرم على أهل رفحاء والشمال خاصه والكرم اصاله وتربيه في دم كل عربي“.

وعلق مغرد باسم ”نادر“ على موقف صاحب المطعم قائلاً: ”رفحاء دايماً سباقه للخير ناسها الطيبين اللي فيها يجبرونك تفعل الخير حتى لو مانت راعي خير .. دايماً رفحاء بالصداره بكل شي لله درك يام القواطي“.

وتفاعل مغرد باسم ”أبوعمر“ حاكياً تجربته الشخصية وقال: ”اقسم بمن احل القسم يا اهل رفحاء انهم اهل طيب وكرم لي في رفحاء شهرين اشهد با الله انهم في كفه لحالهم الله يجزاهم الف خير اهل تواضع وبساطه وطيبه“.