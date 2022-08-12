مستشار سعودي: جيل الألفية أناني ولا عنده دين ولا أخلاق

انتقد المستشار الأسري السعودي المعروف ناصر الجميعة من أسماهم ”جيل الألفية“، واصفاً إياه بالجيل الأناني الذي لا دين ولا أخلاق عنده، على حد تعبيره.

وقال في مقطع فيديو نشره: ”مواليد الألفين وجاي يعني اللي أعمارهم تحت العشرين سنة، أنا لاحظت في الكثير من رسائل الأمهات اللي تقول خايفة على عيالي لينحرفون أبغاهم يكونوا كويسين“.

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وأضاف: ”هذا الجيل اللي أسميهم جيل (مي مي آند مي) أنا أنا وأنا هذا الجيل ما يفكر بأحد، هذا الجيل مواليد بعد ألفين ما عندهم لا قيم ولا أخلاق ولا دين ولا أي شيء“.

وتابع الجميعة عن جيل الألفية: ”هو فتح على الدنيا ويعرف ماكدونالد ويعرف يلعب جيمز أونلاين ويعرف أنه كيف يكسب ويشوف دايلر كيف يسوي ويشوف وذ نكهة كيف تعيش ويبغي يعيش الحياة هذه بس، هو هذا اللي يفهمه هذه اللغة“.

المستشار الاسري ناصر الجميعة:

أغلب جيل الألفية جيل أناني يبون يأخذون بدون ما يعطون لا دين ولا أخلاق ولا قيم، همهم يصيرون مشاهير pic.twitter.com/Ld5zPosTi5 — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) August 11, 2022

وأردف المستشار: ”فهو ينظرلك بهذا الشكل، هو يبغى ياكل منك ولا يبغى يعطيك أي شي، احترام ما أدري ايش الكلام هذا مش موجود، أنا آسف على الصراحة بس هذا شي مش موجود إلا من رحم الله“.

وصرنا نسمع كثير أنت فلوسك كثيرة انت يا يما راتبك مثلا 20 ألف ليش ما تعطينا منه هذا حقنا وما ادري ايش حتسمعين الكلام هذا لما يصيرون أولادك أعمارهم 10 او 12 سنة“.

ووجه حديثه للأم قائلاً: ”حتتفاجأين وتنصدمين أن هذا الطفل الصغير اللي كنتي تتحلين عليه وشايفته أمل حياتك هو يفكر كيف يطلع من البيت وكيف يتمشى في البوليفارد وكيف يشتري جوال جديد ويبغى يصير مشهور وما يبغى يذاكر ولا يصلي وهذا هو الواقع للأسف“.

يذكر أن ناصر الجميعة هو مدرب ومستشار في مجال الإرشاد النفسي والعلاقات الزوجية، ويقدم دورات تعليمية وتثقيفية في مجالات علم الحياة كذلك.