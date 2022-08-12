وليد الزيدي.. قصة تحدّ من فقد البصر إلى الدكتوراه والوزارة (فيديو)

أصبح وزير الثقافة التونسي السابق وليد الزيدي أوّل كفيف ينال منصبا وزاريا وينال قبله شهادة الدكتوراه في اختصاص اللغة والآداب العربية من الجامعة التونسية، وخاض في كل ذلك رحلة تحدّ زادها العزيمة والصّبر.

وليد الزيدي، هو أستاذ مدرس اللغة والآداب العربية في الجامعة التونسية ووزير الشؤون الثقافية سابقا، تقلّد هذا المنصب بعد وصول الرئيس التونسي قيس سعيد إلى السلطة، لكن الزيدي لم يعمّر طويلا في منصبه وعُزل منه بعد شهر واحد.

وُلد الزيدي مبصرا ثم نظرا إلى الإصابة بسرطان العين، الذي شخّصه الأطباء بصفة متأخرة فقد البصر واضطرّ الأطباء إلى استئصال العينين، لكنّ ذلك الطفل وجد حوله محيطا محفّزا على التحدّي والنجاح ونهل من تجارب سابقيه ونصائحهم ووضع لنفسه هدفا في الحياة وايقن أنّه مُدركه.

ودرس الزيدي في معهد المكفوفين في محافظة سوسة الساحلية، وكان لا يعود إلى بلدته وأهله إلا في العطل، حيث كان يقيم في مبيت المعهد وتعلّم الكتابة والقراءة بطريقة ”براي“ وكان القيّمون على المعهد يتصدون لكل أنواع العنف المسلّط على المكفوفين وكانوا يشجعون التلاميذ هناك ويؤيدونهم ويذكرونهم بأن المكفوف لا ينبغي أن يكون عالة على المجتمع، أو أن يكون متسولا أو محروما، بل يمكن له أن يدرّس وأن ينتزع مكانه في المجتمع.

ويؤكد الزيدي أنّ ”هذا الوعي المبكّر هو الذي استمددنا منه العزيمة، فكنت أتخيّل لو أنني انقطعت عن الدراسة وظللت عالة على والديّ كيف يمكن أن أكوّن أسرة وأن أنفق على نفسي وأن أحقق غايتي وألبّي احتياجاتي“.

وتمثّل المرحلة الثانوية أهم مرحلة هيأت وليد الزيدي للجامعة يقينا منه بأن ”المكفوف في الجامعة يجب أن يتدبّر أمره بمفرده أي أنك لن تجد مؤسسة خاصة بك تطبع كتبك وترعاك، وهذا تهيأنا له منذ المرحلة الثانوية، وكنت حينها أيضا مقتنعا أنني سأتخصص في دراسة اللغة والآداب العربية، وهناك برزت موهبتي في الكتابة وفي النقد الأدبي والتفكير اللغوي، وهذا ظهرت آثاره وعلاماته في المرحلة الثانوية“ وفق تأكيده.

وفي هذه المرحلة لم ينقطع الشاب الناشئ إلى ما انقطع إليه التلاميذ من ارتياد المقاهي والإقبال ربما على الملهيات وإنما كان ينشغل بدراستي وينشط في النوادي وإن كانت محدودة العدد، مثل نادي الموسيقى.

وبعد الدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية، في دار العلوم العليا، درس الزيدي في دار المعلمين العليا، وهي مؤسسة جامعية تدرّس النخبة من طلبة الآداب والعلوم الإنسانية، وحصل على شهادة ”التبريز“ من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمنوبة، وكان المكفوف الوحيد الذي برّز في العالم العربي، لكنه لم يكتف بالأطروحة لأن الأطروحة فتحت له الآفاق وأثارت مزيدا من الإشكاليات التي تمثل اليوم محور البحوث التي يعكف على القيام بها.

ويروي الزيدي مراحل ارتقائه في سلم العلوم والمعارف قائلا ”ناقشتني سنة 2019 لجنة منحتني شهادة الدكتوراه بشهادة مشرف جدا وكنت بذلك أول كفيف أحرز شهادة الدكتوراه من الجامعة التونسية، لأن ثمة مكفوفين كثيرين ممن أحرزوا الدكتوراه من جامعات أجنبية“.

ومع تشكيل حكومة هشام المشيشي شجعه رئيس الجمهورية قيس سعيد ودعمه حين أرهبته المسؤولية وتخوف من احتمال الأمانة، لأنها جسيمة وفيها امتزاج للحق بالباطل، وفق قوله.

ويؤكد أنّ ”الوزارة مهمة من حيث أن تكون مسؤولا عن العقل الثقافي والإبداعي في الوطن وما أخافني هو هل سننشغل على الوزارة أم سنظلّ نتخبّط في بحر الاختلافات السياسية والمناكفات والمناورات والإحباط“.

ولوليد الزيدي أصدقاء في المحنة وفي النجاح، يقول أحدهم إن من بين الأشياء التي تعلمها منه قوة الشخصية والصبر والذكاء الخارق وهذا ما يميزه عن بقية أصدقائه، وكان قدوة لكثير من الأصدقاء، وفق تأكيده.

واعتبر هذا الصديق أنّه ”كان أمرا متوقعا أن ينال وليد الزيدي هذه المكانة لأنه رجل مثقف بأتم معنى الكلمة، متشبع ثقافة ومتشبع بالعلم والمعرفة“ مضيفا ”لقاءاتنا خاصة لكن فيها كثيرا من أبواب المعرفة تُفتح نتناقش فيها حول أهداف وبرامج مستقبلية معينة“.

ويقول صديق آخر له ”نتعلم منه أبسط الأشياء، والتحدي الذي يقوم به وليد ليس سهلا أو بسيطا إنما هو تحدّ للتميّز“ بينما علّقت أخرى بأنّ ”الإعاقة الحقيقية هو أن تكون متحجرا رجعيا، أن تنهب البلاد أما وليد الزيدي فهو مثقف وفنان يعزف على العود ولا يمكن إلا أن نكنّ له الاحترام“.

ويقول الزيدي إن رسالته إلى العالم العربي هي أن ”العربية ثروة، وفيها مليارات من المساحات الخصيبة والمخصبة التي ينبغي التمكين لها في حرب بين اللغات القائمة اليوم“.

ويضيف ”رسالتي أن ينتبه الناس للمواهب المغمورة التي لم يُتح لها أن تبرز أو تظهر، وأن لا تتعلق هممنا بالمال، إنما أن تتعلق هممنا بالأساس بالعقل ومنبع العقل لأنه بالعقل كان الإنسان إنسانا واستحق أن يكون خليفة الله في الأرض“.