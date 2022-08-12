السعودية.. تفاعل واسع مع "مستشارة السيارات ندى"

تطلق السعودية ندى على نفسها لقباً غير مألوف وهو ”مستشارة السيارات“، في مسعى منها لتحقيق الفرادة في عالم السيارات وصيانتها.

وندى هي خبيرة سيارات تنشر عبر قناتها في يوتيوب مقاطع فيديو لتعليم النساء قيادة السيارات والتعامل مع مركباتهن ولاسيما حديثات العهد بالقيادة.

وأثارت السيدة التي يتابعها أكثر من 140 ألف مشترك ”مستشارة السيارات ندى“، تفاعلاً واسعاً وتعليقات متباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت في الإعلام.

وظهرت ندى في لقاء تلفزيوني بزيّ أنيق بما في ذلك ارتداء قلادة على شكل مفتاح سيارة، وظهر عمال يرتدون زياً مخصصاً للعمل بتنظيف السيارات وتلميعها.

وتحدثت ندى عن ورشتها لتلميع السيارات، كما أشارت في ”يوتيوب“، وسلسلة الحلقات التي تقدمها هناك بصفتها عاشقة لعالم السيارات وصيانتها منذ صغرها.

ووجدت ندى داعمين كثرا لها ومعجبين بظهورها الجديد واختيارها لمجال عمل يهيمن عليه الرجال، فيما انتقد البعض لقبها وتسميتها.

وعلق المدون السعودي إياد الحمود، على اللقب بالقول: ”هل (مستشارة) عن طريق شهادة مختومة أم عن طريق شهادة شهود؟“.

هل "مستشارة" عن طريق شهادة مختومة أم عن طريق شهادة شهود؟ — إياد الحمود (@Eyaaaad) August 11, 2022

وبدا إبراهيم المنيف مستغربًا من زي مواطنته، وقال: ”سبحان الله، كل النساء اللي طلعوا يشتغلون في الميكانيكا، أشكالهم نظيفة وأظافرهم طويلة وتلمع لمعان وتشم ريحة عطرها من الصورة! أما الرجال تشوف صورته وملابسه الوسخة والشحوم والزيوت مخليه لون بشرته زيتي، ويديه متشققة وتشم ريحة التلحيم من الصورة>هل الصورة اللي تنقلونها صحيحة أو تلميع؟“.

سبحان الله، كل النساء اللي طلعوا يشتغلون في الميكانيكا، اشكالهم نظيفة واظافرهم طويلة وتلمع لمعان وتشم ريحة عطرها من الصورة!

اما الرجال تشوف صورته وملابسه الوسخة والشحوم والزيوت مخليه لون بشرته زيتي، ويديه متشققة وتشم ريحة التلحيم من الصورة

>هل الصورة اللي تنقلونها صحيحة او تلميع؟ — إبراهيم المنيف (@altamimi14) August 11, 2022

ولكن كتبت هند: ”ما شاء لله تبارك الرحمن منورة اللقاء مجال فعلا تتميزي فيه وتصنعي فرق غير روتيني وتشجعي لشق طريق للسيدات والبنات يخطوه فيه بالتوفيق يارب“.

مشالله تبارك الرحمن منورة اللقاء مجال فعلا تتميزي فيه وتصنعي فرق غير روتيني وتشجعي لشق طريق للسيدات والبنات يخطوه فيه بالتوفيق يارب — Hind Saad (@hindsaadpho2) August 11, 2022

وأشار المحامي سعود الخلف لجرأة ندى في دخول ذلك القطاع، وقال: ”ما شاء الله عليها، فتحت باب رزق وعندها موظفين“.

ماشاءالله عليها، فتحت باب رزق وعندها موظفين 👍 — المحامي/ سعود الخلف ⚖️ (@Saud_Alkhalaf1) August 12, 2022

وغرد ماجد: ”والله شوف أنا ما مو مشكلة وشيء رائع وأتمنى تقدم أكثر وأكثر أحسن من الناس اللي في الورش اللي ما يفهمون شي يجي يتعلمون علينا الأقل هذي دارسه“.