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اقتراح بتحديد سقف المهور يثير جدلا واسعا في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 10 أغسطس 2022 14:23 GMT
تاريخ التحديث: 10 أغسطس 2022 14:50 GMT

اقتراح بتحديد سقف المهور يثير جدلا واسعا في سلطنة عمان

أثار اقتراح لأحد الدعاة في سلطنة عمان، بتحديد سقف للمهور جدلاً واسعاً بين المدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طرح  الداعية مبلغا ماليا رأى أنه يتناسب مع

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المصدر: نسرين العبوش ـ إرم نيوز

أثار اقتراح لأحد الدعاة في سلطنة عمان، بتحديد سقف للمهور جدلاً واسعاً بين المدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طرح  الداعية مبلغا ماليا رأى أنه يتناسب مع دخل الأفراد في السلطنة.

ونص الاقتراح الذي أدلى به الداعية إبراهيم الصوافي على أن ”يوضع سقف أعلى للمهور يراعى فيه متوسط دخل الأفراد في البلاد“، معتقدا أن المبلغ المناسب يتراوح مابين 2000 إلى 3000 ريال، أي نحو (5000 إلى 8000 دولار).

ورغم أن الاقتراح تم الإشارة إليه من قبل الداعية الصوافي قبل نحو عام خلال لقاء له مع إحدى وسائل الإعلام المحلية، إلا أن حساب ”عمان نيوز“ الإخباري، أعاد الإشارة إلى الاقتراح مجدداً والتساؤل عن رأي المتابعين فيه.

وتباينت آراء المدونين تجاه هذا الاقتراح، حيث انتقده البعض، ومنهم مدوِن يدعى عبدالله ”يخلي اقتراحه لحاله، بنات العرب مو لعبة معاك تحدد مهر حسب مزاجك. وهواك الفين ما يجيبن خاتم ذهب أترك الباقي“.

وقالت المدونة ليلى العامري ”أساس عمق المشكلة ليست في المهور بل في العقول“.

وانتقدت مروة هذا الاقتراح ووصفته بـ ”الفاشل“، قائلةً ”اقتراح فاشل ما يكفي ٢٠٠٠و٣٠٠٠ريال في هذا الغلاء وارتفاع أسعار الذهب همه بناتهم ما يرضون يزوجهن بهذا مهر بس فالحين اقتراحات“.

وكتبت ”بنت عمان“، ”قبل لا يحدد المهر ع كيفه زين يخلوه يتكفل بمستلزمات العروس من ذهب وملابس وووووووو عشان يرجع ويغير كلامه الواحد ما بيحس إلا لما يشوف بعينه… هذلا اللي أسمهم مشايخ كل يوم يطلعولنا شي مره تزوجوا الثانية ومره مهر ٣٠٠٠ الله يستر من اللي بعده“.

ورغم الانتقادات التي طالت هذا الاقتراح، فقد رحَب به آخرون، حيث كتب المدوِن أسامة ”اقتراح ممتاز والمفروض يطبق حرفياً وأي زيادة يحاسب عليها ولي الأمر عقوبة تصل الى 10 سنوات سجن وغرامة لا تقل عن 20 ألف ريال ! بتشوف ما تبقى بنت في بيتها“.

وقال المدوِن عيسى الهنائي ”ممتاز بصراحه والكل راح يتزوج“.

ورأى ”السليماني“ أن هذا الاقتراح جميل ويناسب الزوجين، قائلاً ”اقتراح جميل للطرفين بدل الغرق في الديون. العيشة صعبة والرضا بالمهر القليل ينجي الزوجين من أزمات البنوك وغيرها. بارك الله في الشيخ إبراهيم وكثّر الله من أمثاله يستاهلو الشباب“.

وسجلت سلطنة عمان ارتفاعاً في وثائق الزواج خلال 2020 بنسبة 2.1 بالمئة مقارنةً بـ2019، حيث تم تسجيل أكثر من 18 ألف وثيقة زواج، في حين بلغت حالات الطلاق أكثر من 3 آلاف حالة، حسب نشرة صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

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