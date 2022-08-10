السعودية.. "حساب المواطن" يكشف "6 أثرياء" تلقوا دعمًا لأكثر من عامين

كشف ”حساب المواطن“ السعودي، 6 أشخاص يتلقون الدعم من البرنامج لأكثر من عامين رغم امتلاكهم أموالًا وعقارات.

ونقلت صحيفة ”الرياض“ المحلية، اليوم الأربعاء، عن مدير عام التواصل في البرنامج عبدالله الهاجري قوله إن ”حساب المواطن رصد عددًا من المستفيدين تحصلوا على الدعم دون وجه حق“.

وأشار إلى أن هؤلاء أخفوا ”معلومات جوهرية، وعدم إفصاحهم عن دخلهم، مخالفين بذلك ضوابط البرنامج، والإقرارات التي وافق عليها المستفيد عند التسجيل“.

ولفت إلى أنهم ”يملكون عقارات ولها عوائد مالية وعقود موثقة في منصة إيجار، ولم يتم الإفصاح عن هذا الدخل“.

وذكر أن 6 حالات من هؤلاء ”يتحصلون على الدعم منذ أكثر من سنتين، ويملك كل مستفيد منهم أكثر من 79 عقارًا تعود عليه بعوائد مالية سنوية من عقود إيجار موثقة لم يقوموا بالإفصاح عنها“.

وأكد الهاجري أن ”البرنامج أوقف الدعم عنهم والتعامل معهم وفق الضوابط“.

و“حساب المواطن“ برنامج حكومي أطلق، في العام 2017، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن السعودي.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق من البرنامج 10.9 ملايين مستفيد.

ووصل إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته إلى أكثر من 127 مليار ريال، منها مليار و133 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وفق عبدالله الهاجري.