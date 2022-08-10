اختفاء الطفلة السورية جوى استانبولي في حمص يثير الجدل

أثار اختفاء طفلة سورية من أمام منزلها في مدينة حمص تفاعلا واسعا من قبل مواطنين وحسابات إخبارية محلية، في محاولة للعثور عليها.

وفُقدت الطفلة، التي تُدعى جوى طارق استانبولي والبالغة من العمر نحو 4 سنوات، من أمام منزلها في حي المهاجرين بحمص في ظروف غامضة.

وشغل اختفاء الطفلة منذ أكثر من 24 ساعة دون معلومات عنها، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اختفت بشكل مفاجئ في الساعة الثامنة مساء من أمام منزلها.

ورصدت عائلة الطفلة فيما يبدو مبلغا ماليا وقدره 5 ملايين ليرة سورية (ما يقارب 1200 دولار) لمن يدلي بأي معلومات قد توصل للطفلة.

وقبل بضع ساعات، أكد حساب عبر فيسبوك أن ”الطفلة لا تزال مفقودة دون أي معلومات واضحة بشأن طريقة اختفائها“.

وعلق الحساب ”جوى طارق إستانبولي، الأم نبيلة، رح تكمل 24 ساعة اختفاء عن حضن أهلها، وكل حدا بيعرفها اليوم جوى بكرى ابني بنتك ابن أو بنت كل حدا حالة غريبة عجيبة اختفاء طفلة بريئة اختفاء بنت حمص ضمن طبقة بسيطة ناس بسطاء، لازم حمص ومحافظات سوريا كلها تعتبر هالبنت بنتهن، جوى بنت كل حمص الكل لازم يدور عليها مو طبيعي بنت تضيع بحارتا، أكيد في شي لازم اي حدا بيعرف اي معلومه صغيره يفيد فيا عسى توصلنا للتفاعل نرجو النشر والتعميم ع كل الصفحات، حتى نلاقي الطفله وترجع لاهلا“.

وكانت تقارير رصدت تزايد أعداد اختطاف الأطفال من قبل عصابات مجهولة، خاصة في الشمال السوري، مع استمرار تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية.