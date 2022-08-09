عسكر الهاجري.. سعودي يتحول إلى بطل بعد إنقاذه طفلة وأباها في النمسا

تحول المواطن السعودي عسكر الهاجري إلى ”بطل“، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يوثق قيامه واثنين من أقاربه بإنقاذ طفلة ووالدها من الغرق في بحيرة في إحدى قرى النمسا.

وتداول مواطنون وحسابات إخبارية محلية في المملكة العربية السعودية، لحظة تواجد ”الهاجري“ وقريب له في مياه البحيرة، بعد إنقاذ الطفلة وانتشالها مع والدها.

وفي لقاء مع قناة ”الإخبارية“ المحلية، روى عسكر الهاجري تفاصيل عملية الإنقاذ التي قام فيها واثنان من أقربائه.

وقال إنه ”كان برفقة صديقيه خالد الهاجري وبندر الهاجري، في قرية نمساوية يلتقطون الصور التذكارية بالقرب من مطل بحيرة“، لافتا إلى أن ”المطل على ارتفاع 4 إلى 5 أمتار“.

وأضاف أن ”السياح المتواجدين قرب سياج البحيرة أعدادهم كبيرة، وكان من بينهم طفلة تجلس على السياج ويلتقط لها ذووها صورا“.

وأكد ”الهاجري“ أنه في تلك اللحظة سقطت الطفلة، وسمع صوت صرخات، ما دفعه ليركض باتجاه السياج، حيث وجد الطفلة في مياه البحيرة، وما لبث أن قفز والدها خلفها في محاولة لإنقاذها“.

وتابع عسكر الهاجري أنه بعد أن قفز والد الطفلة واختفى معها في الماء، قرر أن يقفز وراءهما فورا، مؤكدا ”إنقاذه الطفلة ووالدها“.

وعبر المواطن السعودي عن شعوره في تلك اللحظة، وما دفعه لإنقاذ الطفلة، إذ علق بالقول: ”شعوري شعور أب شايف بنته بالبحيرة ما ترددت ولو لحظة إني اقفز بالبحيرة، يا إما نموت سوا أو نعيش سوا..“.

وأشاد مغرد يدعى ”ناصر“ بموقف عسكر الهاجري: ”جزاه الله خيرا موقف بطولي للأخ عسكر الهاجري، الله يوفقه.“.

وعلق نايف العتيبي: ”بيض الله وجه عسكر الهاجري“.

واعتبر مغرد أن وجود ”الهاجري“ كان سببا في إنقاذ الطفلة ووالدها: ”عسكر الهاجري كفووو مليون سبحان الله سبب أن يكون موجودا وينقذ الاثنين“.

فيما دعا آخر لأخذ العبرة من الحادث، قائلا: ”كيف لو ما كان فيه عسكر الهاجري وقتها ؟ انتبهوا لأطفالكم والله إن الموت خاطف“.